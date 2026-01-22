F-16V失事戰機「黑盒子已定位」！海下2500公尺處 國防部尋求外商助打撈

空軍F-16V戰機失事，黑盒子定位出約在海下2500公尺處。圖為同機型，非當事機。（翻攝自中華民國空軍官網）

空軍上尉飛官辛柏毅本月6日駕駛F-16V戰機夜訓時失聯，其中戰機的黑盒子傳已定位出位置，尚待打撈。對此，國防部今（22日）證實，並透露打撈規劃。

今國防部記者會上，媒體詢問有關於F-16黑盒子搜尋進度。

黑盒子在哪？為何還沒打撈到？

空軍司令部督察長、少將江義誠回應，國軍已完成黑盒子精準定位，掌握位置與深度，深度約2500公尺，但此深度受限在國內打撈能力限制，當時已尋求國外打撈公司支援。

江義誠強調，國軍已完成關船隻與打撈器具整備，因本週天候狀況與海象不符作業標準，待天候轉好，就會立即啟動打撈相關作業規劃。

失聯飛官 持續搜尋

至於辛柏毅部分，當時因戰機MMC故障，進雲層後發生空間迷失，他疑似跳傘後就失聯至今，持續搜尋中。

