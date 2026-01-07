F-16V失事未加裝"自動防撞系統" 網喊:藍白別擋國防預算

政治中心／綜合報導

我國編號6700的F16V戰機前一晚在訓練時失事墜海，也讓"加裝自動防撞系統"、需要預算支持再被討論。有網友在柯文哲的祈福文底下要藍白別再擋國防預算。藍營認為這扯太遠、綠營則喊話至少讓預算付委，讓該過的部分先過，保障國軍安全。

站在戰機旁聽官兵簡報，總統賴清德去年到花蓮勗勉國軍官兵，包含這次墜海的F16v所屬的空軍第五戰術混合聯隊。

F-16V失事未裝防撞系統 柯PO文嘆飛官苦！網罵：別擋預算

賴清德去年就到花蓮視察空軍第五戰術聯隊。（圖／總統府提供）

廣告 廣告

跟官兵共進午餐時，飛官辛柏毅也看著總統從眼前走過，現在人下落不明。我國F-16V聯隊成立後，第二度戰機失事，上次2022年1月，編號6650的戰機，訓練時從雷達光點消失，最後未能尋回飛官陳奕，國防部宣布殉職，僅隔4年又出狀況，讓F16加裝自動防撞系統的話題，再被討論。因為美軍就是靠這系統，為飛官提供保護機制！

國防院戰略所所長蘇紫雲：「防撞系統非常重要，因為它是最後的一道防線，飛行員不管是因為重力黑暈，暈眩或者是空間迷向造成的這意外，這都需要國防預算，增加採購類似的這種裝備，確保飛官的安全。」

F-16V失事未裝防撞系統 柯PO文嘆飛官苦！網罵：別擋預算

藍白頻頻阻擋預算，在這次戰機失事中又被檢討。（圖／民視新聞）自動防撞系統是飛行電腦透過GPS、地形圖、戰機飛行狀態，會算出過多久會墜海，若飛行員沒有矯正，電腦會自動接管，是空軍鳳展專案重點，民眾黨創黨主席柯文哲也PO文為辛柏毅祈福、寫下台灣空防壓力大、飛官很辛苦，卻被網友反批"知道壓力大就快點通過國防預算"、"支持國防裝備更新，擋什麼"。

立委（國）賴士葆：「不需要把它政治化啦齁，今年即便預算現在還沒有審，國防部也有6000多億可以用，軍人加薪大家各讓一步吧這個東西，而且把這個事情跟F16失事的事情，扯在一起這有點扯。」

王定宇說「飛行單位反映出來的問題，我們一定會在委員會追蹤到底，務必把這些洞補強，所以國防預算、國防預算特別條例，我們希望藍白委員能夠行行好，趕快付委吧。」

綠營喊話起碼讓預算付委審查，別擋預算影響到國軍安全。

原文出處：F-16V失事未裝防撞系統 柯PO文嘆飛官苦！網罵：別擋預算

更多民視新聞報導

F-16V墜海辛柏毅失聯 賴清德指示國防部「全力搜救」

民進黨創黨40週年 賴總統籲全黨謹記「清廉、勤政、愛鄉土」

通勤族哀號！TPASS快斷炊「沒備案」 王義川搖頭：4縣市重災區

