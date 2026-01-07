F-16V失事未加裝"自動防撞系統" 藍白擋國防預算掀討論

政治中心／綜合報導

我國編號6700的F16V戰機前一晚在訓練時失事墜海，也讓"加裝自動防撞系統"、需要預算支持再被討論。有網友在柯文哲的祈福文底下要藍白別再擋國防預算。藍營認為這扯太遠、綠營則說事故原因待查、但希望全民一致挺國防。

海巡人員乘著船，在一片漆黑的茫茫大海中執行搜救任務，前一晚空軍編號6700的F16戰機失事墜海，飛官辛柏毅跳傘逃生，目前仍下落不明。

檢視這次失事原因，外界認為辛柏毅能自行脫困，研判並非G昏迷，是否為飛行電腦故障導致誤判、或飛官空間迷向，仍待調查；而在2022年1月，另一架編號6650的F16也在嘉義基地執行訓練時失事，最後未能尋回飛官陳奕，國防部宣布殉職，兩次事故都讓F16加裝"防撞系統"，被提出討論。

國防院戰略所所長蘇紫雲：「防撞系統非常重要，因為它是最後的一道防線，飛行員不管是因為重力黑暈，暈眩或者是空間迷向造成的這意外，這都需要國防預算，增加採購類似的這種裝備，確保飛官的安全。」

學者喊話需要預算強化飛安，事發第一時間民眾黨創黨主席柯文哲也PO文為辛柏毅祈福、說台灣空防壓力大、飛官很辛苦，卻被網友反批"知道壓力大就快點通過國防預算"、"支持國防裝備更新，擋什麼"。

立委（國）賴士葆：「不需要把它政治化啦齁，今年即便預算現在還沒有審，國防部也有6000多億可以用，軍人加薪大家各讓一步吧這個東西，而且把這個事情跟F16失事的事情，扯在一起這有點扯。」

民進黨團幹事長鍾佳濱：「真正的台灣人民，是會跟我們守衛國家安全的，官兵弟兄姊妹是站在一起的，所以到底什麼原因造成這樣的一個事故，我想這仍然有待調查，但是全民一致來支持國防是我們不變的信念，所以我們會非常審慎來看待，網路上的每一種發言。」

找回飛官之前，朝野在預算題降低火力，眼下先找到人，後續強化飛安再回來攻防。

（民視新聞綜合報導）

