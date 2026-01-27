F-16V失事殷鑑！戰鬥機防寒衣亮相 空軍：3月底全數配發

花蓮縣 / 綜合報導

這個月初，飛官辛柏毅晚間從花蓮空軍基地駕駛F-16V單座戰機，執行夜間訓練時失事墜海，並未穿著防寒衣，引發關注。當時空軍參謀長李慶然到立院備詢提到，戰鬥防寒衣影響操作，飛行員過去反應不好；而這次買到的這一套，戰鬥機要量身訂製，預計今(2026)年3月就可以全數交到飛行員手上使用。空軍也在今(27)日首度曝光它的真面目。

夕陽之下刺耳引擎轟隆聲劃破天際，F-16V緊急起飛，前往攔截來襲擾我空域的共機，一接獲命令，地勤與飛行員瞬間從椅子上彈起，衝向F-16V戰機，從按鈴到升空，必須在短短6分鐘內完成，面對中共灰色地帶襲擾，空軍戮力演練，但日前飛官辛柏毅上尉，駕駛F-16V單座戰機，晚間執行夜航訓練任務失事至今還沒尋獲，在意外當中，受到各界討論的防寒衣，這回首次亮相。

記者楊喻晴說：「連身的防寒衣它的內搭其實是羊毛的內裡，再加上可以看到在頸部還有手部，都有橡膠圈更密封保溫，那麼材質也是防水防火的，右上左下的拉鍊設計更方便穿脫。」空軍第四聯隊飛行官蕭睿甫說：「會覺得滿溫暖的，可是不會有悶或者是熱的感覺，就很像這樣穿著一件比較緊身一點的發熱衣，它操作上對於我們的一些駕駛桿或者是油門，它都不會帶給我們有任何窒礙的問題。」

國防部去年採購，1300多件防寒飛行衣，戰鬥機防寒衣需要量身訂製，因此陸續交貨，總共有14種尺寸選擇，預計3月底可以全數交貨使用，飛官穿脫只需要一兩分鐘左右，空軍第四聯隊政戰主任林佳田說：「它是屬於個裝的部分，所以每個人會專屬一套，全軍各聯隊都已經開始配發，但是還沒有配發到每一個人的身上，三月底的時候所有飛行員都會拿到。」

飛行員穿戴防寒衣時機，落在白天海溫低於18度C，以及夜間海溫低於20度C的時候，專屬防寒衣陸續配發給飛行員，希望透過換裝讓飛官安全更有保障。

