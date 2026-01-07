F-16V失事率偏高 張延廷曝真相：80%都是老裝備、已飛28年

花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）在夜航訓練時失聯，上尉飛官辛柏毅跳傘逃生，國軍隨即展開海空救援。前空軍副司令張延廷指出，F-16戰機性能提升到F-16V並非全新戰機，實際上只改裝火控雷達等10多％裝備，其餘80多％仍是舊有配備，失事飛機已使用28年，加上當天天候為裂雲且執行夜航任務，飛行員在雲層間進出容易產生錯覺，發生空間迷向。

前空軍副司令張延廷。（資料照／中天新聞）

張延廷說明，F-16V戰機的鳳展專案僅改裝火控雷達、抬頭顯示器等設備，其他飛機裝備都未更換，只進行發動機與起降架的調校。失事的編號6700戰機已飛行28年，發動機也累積5000多小時，因此F-16V戰機並非新飛機，本質上仍是老飛機。他表示，若是MMC（模組化任務電腦）故障，這套裝備在升級過程中並未更換。

F-16V戰機。（圖／空軍）

張延廷進一步分析，台灣與美國氣候條件不同，美國是大陸型氣候，台灣則是海洋型氣候，濕度高、鹽分高，這是戰機維護的重要課題。電子設備容易受到環境影響，導致飛機可靠度降低。

張延廷表示，失事當天的天氣狀況為裂雲，天空分成8塊，裂雲的雲層比稀雲、疏雲更多，飛機在2500呎雲層中出來，又進入4500呎雲層，加上左右轉向，且是夜航單座機，一個人飛行容易產生錯覺，造成空間迷向。

海巡人員7日清晨持續出海搜救。（圖／中天新聞）

針對性能提升後的F-16V戰機已有兩架失事，張延廷認為失事率偏高。他認為政府宣稱台美關係正處於最好時刻，那麼原本延至2028年安裝的防撞系統應儘早交貨給空軍裝上。張延廷強調，有了防撞系統，飛機出問題時警報會響，並由電腦接手控制飛機飛行，對飛行員是極大的安全保護。

