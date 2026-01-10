F-16V失事現場爆「驚人發現」！花蓮外海「疑似浮油竄出」

最新消息，由飛官辛柏毅駕駛，編號6700的F-16V戰機，在花蓮外海的失事現場昨（10日）有新發現，軍事粉專「Taiwan ADIZ」成員自行僱船協助搜尋時，發現海面疑似有「從海底竄出的油汙」漂浮。

軍事粉專「Taiwan ADIZ」成員自行僱船出海協助搜尋 。 （圖／翻攝「Taiwan ADIZ」臉書粉專）

國防部表示，昨天在海面上的搜救兵力方面，共派遣空軍6架次軍機、海軍艦艇2艘、海巡艦艇7艘，岸際部分則動員183名兵力，並配備47輛輕、中型戰術輪車。

據《自由時報》的報導，「Taiwan ADIZ」的團隊表示，昨天的海象相當不穩定，經自行僱船出海協助搜尋，發現疑似「海底竄出」漂浮油汙的地點，約在花蓮外海的北緯23度36.824、東經121度35.810附近。

廣告 廣告

「Taiwan ADIZ」的團隊指出，希望民間力量能作為國軍後盾，這項重要情資已第一時間轉交給國防部及海巡署，希望能在黃金救援時間內，精確鎖定搜救熱點，軍方也對此發現立即做出回應，表示將會進行比對釐清，不放過任何可能的蛛絲馬跡。

延伸閱讀

影/北車連續竊盜案！警鎖定特徵大廳活逮「三條通」竊嫌

影/三重自小客追撞前車瞬間爆炸 駕駛毒駕釀禍

國3霧峰段5車追撞2車起火！2人緊急送醫 回堵3公里