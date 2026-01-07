F-16V失事簡報滿是【無】 謝寒冰酸爆送國防部1字【絕】：累死三軍

空軍司令部7日召開記者會說明F-16V失事過程，簡報上出現大量【無】。（羅亦晽攝）

為防止共諜滲透，國防部元旦起規定，對內、外所有來往公文，都需註明機密等級，包括未列密的文末也需標註【無】，引起基層抱怨。沒想到7日上午空軍召開記者會說明F-16V失事過程，簡報上也出現一堆【無】，媒體人謝寒冰酸爆，連這種開公開資料每行還都要加密等，簡直是腦殘。

國防部新規定，所有對外對內公文公報，每段落後都要標示密等，根據規定一共分為5等級，包含【無】（無涉密）、【密】（一般公務機密）、【機】（機密）、【極】（極機密）、【絕】（絕對機密）。國防部日前送到立法院的書面報告也每段落都標示【無】，導致立委誤解，誤認【無】為「無影響」，也遭受基層反彈，

空軍司令部7日上午針對F-16V在花蓮外海失事召開記者會，沒想到記者會上秀出的簡報，每行文末都標註【無】，連天氣情況及最後一頁的「報告完畢」都不放過。

對此，謝寒冰在臉書發文譏諷，表示連這種開記者會的公開資料後面每行還都要加密等【無】，「想出這種奇葩整人規定的傢伙，絕對不折不扣是個腦殘！【絕】」網友留言酸說，「將帥無能 累死三軍」、「人一綠 腦就殘」。

國防部6日則表示，經蒐整官兵意見後，已將網路訊息傳遞需加註【無】標示之要求，予以刪除，但文件依舊要有相關字樣，等於還是讓官兵多一層的作業時間。

