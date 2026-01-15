F-16V失事解密：前飛官談MMC電腦、空間迷向關鍵細節
空軍一架F-16V戰機上週在花蓮附近海域失事，上尉飛官辛柏毅失聯至今尚未尋回。空軍在事發後的隔日召開記者會指出，根據錄音通話與雷達顯示資料，辛柏毅已察覺自身飛行狀態異常，空軍研判其處於「空間迷向」狀態，加上辛柏毅曾通報機上MMC（模組化任務電腦）故障，這兩項因素被外界認為是此次戰機失事的可能肇因。《遠見》專訪前F-16飛官，分析此次事故的可能原因。
國軍現有的F-16戰機機隊，自1997年服役至今已近30年，為強化機隊戰力、因應日益嚴峻的空防威脅，這破百架的F-16A/B（blk20）戰機，已全數於2023年底升級至F-16V標準。當初台灣向美國軍購150架F-16戰機，服役至今共發生11次墜機事故，而最近的這一次墜機事故，則是機隊升級成F-16V後的第二起，失事原因引起全國關注。
根據空軍提供的錄音通話和雷達顯示資料，事發當日的晚間7時27分，辛柏毅駕駛的F-16戰機飛行高度約7600呎，向機隊反映雲中失散，不到一分鐘後，飛機高度就從7600呎降至4000呎，在最後12秒，高度驟降至1700呎，辛柏毅高喊預計跳傘3次後，雷達光點消失。
此次F-16戰機失事，「空間迷向」與MMC（模組化任務電腦）故障，被外界認為是事故的最可能肇因，不過前F-16飛官指出，從現有的資訊來看，目前沒有足夠的證據，能直接判定是某一個明確因素造成，可能是「多個因素疊加」，才導致不幸發生。
這兩個意外，可能導致飛官出現空間迷向
過去曾擔任F-16種子教官的黃揚德受訪指出，所謂的空間迷向，就是飛行員的體感與實際狀況並不一致。因為飛行員操作飛機時，除了透過體感，還需依靠機上飛行儀表顯示的數據、機外的視野，「當外面呈現霧濛濛或黑漆漆的狀態，飛行員又沒有其他適當的東西可參考目前所處的高度、航向時，這時體感通常會與實際狀況有落差。」
回顧整場事故發生的經過，飛機起飛沒問題、在空中做訓練科目時也沒問題，直到機上的MMC故障，飛行儀表的顯示可能已經不正常，辛柏毅回報，長機決定機隊集合、保持基本編隊，希望讓辛柏毅能看到長機的位置，避免發生「空間迷向」，但這時可能出現第二個意外，「進雲」。由於受限當日氣候狀況，機隊集合無法避免需要進雲，辛柏毅駕機進雲後，可能就在這時發生「空間迷向」，透過無線電發出「Two lost（雲中失散）」，並回報狀況一直往下掉。
黃揚德形容，飛機進雲，若是進到白天、夏天的雲，外面的環境就像是「米湯」，雖然白濛濛的，但隱約可以看到外面的環境；若是進到冬天、積雨雲，外面的環境就像是「糨糊」，加上雲中的氣流不穩定，飛行員坐在駕艙中被來自各種方位的力量搖晃，導致「動暈症」發作，這些狀況都會讓飛行員的體感與實際狀況不一致，致使「空間迷向」的狀況發生。
通常發生「Two lost」後，飛行員要做的第一件事情，就是駕機朝外側出來15度的航向飛15秒，回到原航向後聽從長機指示。
黃揚德研判，可能飛機進雲後，飛行姿態已非「平飛」，飛行員嘗試側飛，48秒內飛行高度才會從7000多尺降到4000呎，下降率並不特別大，接著可能飛行員認為自己仍處於「平飛」狀態，想要「帶桿」爬升，但飛機的狀態可能已是「側飛」狀態，這時候一帶桿，反而可能變成轉彎而非爬升，導致下降率增加。從軌跡圖來看，也可看到這時飛機向左急轉，並在4秒後降至2000呎，辛柏毅三度高呼跳傘，接著4秒後降至1000多呎的高度，在雷達光點消失。
根據空軍SOP作業流程，飛行員第三次呼叫跳傘完的同時，應該去拉動手柄進行跳傘動作，但從目前的公開資料，尚無法判斷飛官是否完成彈射動作，原因仍有待完整調查結果釐清。
飛在空中遇到MMC故障，重開機外什麼也做不了
另外，這次外界討論甚多的MMC故障，黃揚德形容，MMC如同F-16的「神經中樞」，負責整合雷達、GPS、INS（慣性導航系統）、武器、電戰……等資料，將結果顯示在機上的顯示器上，並對外透過「Link-16」傳輸資料。
他回憶，過去自己也曾遇過MMC故障，而這類故障，通常都來自核心軟體的升級，最初的Tab1版本，只整合響尾蛇飛彈系統，Tab2a再整合麻雀飛彈，接著的Tab2b又再整合GPS等多套系統。隨著軟體持續升級，要整合的系統愈來愈多，使用時不免就會碰到一些故障狀況。若飛機遇到MMC故障，對飛在空中的飛官來說，只有一個處理方法，就是將MMC重新開機，只要是重開後就能解決的故障，通稱為「暫態性故障」，問題不大；若重開後仍無法解決，就必須等到飛機回到地面後，再叫出故障代碼表來一一排除。
黃揚德說，MMC若只是「暫態性故障」，可能只是不同系統進來的資料先後問題，導致中間的演算出現問題，跳出一個故障代碼，這種問題相對簡單，重新開機一次就順了，但若MMC嚴重故障，確實會讓飛行員面臨極危險的狀況。例如有一次他在地面模擬飛行時，就遇過一次MMC的嚴重故障，直接導致機上的抬頭顯示器當掉，若這樣的狀況發生在空中，他可能就陷入「空中迷向」的狀態。
不過黃揚德說，不管是發生空間迷向，或者是MMC故障，個別因素的發生都不會導致戰機失事落海，但一連串的意外加在一起，就可能導致戰機失事的後果。至於真相如何，尚待更多資訊公開後，才能釐清確認。
