F-16V失事飛官辛柏毅失蹤最新！「可能墜落位置」曝光

1月6日晚間，29歲空軍上尉飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機執行夜航訓練時失事失聯，搜救行動緊急展開，民間網友運用海流及風場數據製作漂移模擬圖，標示辛柏毅可能墜落的位置區域。

網友推算辛柏毅彈射後可能的墜落位置。 （圖／翻攝Taiwan ADIZ）

臉書粉專「Taiwan ADIZ」分享了網友利用OpenDrift軟體製作的漂移模擬圖。該模擬採用Leeway搜救漂移模型，將失聯者、救生衣或其他浮具設定為大量假想漂流點，結合海流與風場資料進行集合運算，描繪出潛在的漂移路徑與散布範圍。圖中灰色線條呈現各漂流點的移動軌跡，綠色點標示推估起始位置,藍色點則代表模擬時間結束後仍在海面漂流的區域，可作為搜救重點參考。粉專特別說明，這些結果僅為民間推算，實際情況仍需以官方資訊為準。

網友推算辛柏毅彈射後可能的墜落位置。 （圖／翻攝畫面）

另一方面，東管處設置於花蓮豐濱石梯坪的「鏡頭君」即時影像系統，在1月6日晚間7點28分記錄到海面閃現短暫火光，這個時間點與空軍通報辛柏毅於7點29分，在豐濱外海約10海浬處疑似彈射的時間極為接近，畫面在網路快速流傳，許多網友推測可能與事故有關。不過軍方目前尚未確認該影像與失事戰機或飛官的直接關聯性。

海巡人員7日清晨持續出海搜救。（圖／中天新聞）

軍方已動員海空兵力擴大搜索範圍，並整合各方情資進行綜合研判。相關人士表示，冬季海況惡劣、夜間視線受限，加上低溫海水增加搜救難度，所有可能線索都會謹慎評估，但仍須依循專業判讀標準，避免過度推測。國防部強調將運用所有可用資源，全力搜尋失聯飛官，期盼早日帶回好消息。

海巡人員7日清晨持續出海搜救。（圖／中天新聞）

搜救人員施放照明彈。（圖／中天新聞）

搜救畫面。（圖／中天新聞）

搜救畫面。（圖／中天新聞）

目前軍警消各方人力正全力搜尋失蹤的空官辛柏毅。（圖／網友「小陳故事多」授權提供）

辛柏毅駕駛的這架編號6700戰機。（圖／航空迷阿昌授權提供）

目前軍警消各方人力正全力搜尋失蹤的空官辛柏毅。（圖／IDF經國號粉專提供）

