F-16V失事！墜黑潮主流帶 海象差、低溫增救援難度

由於失事地點位於險惡的黑潮主流帶，加上近期鋒面影響，海象極為惡劣，因此救援難度極高。（圖／東森新聞）





空軍一架F-16戰機昨晚在花蓮外海執行夜間訓練任務時失聯，機上飛行官辛柏毅疑似在第一時間彈射跳傘，目前仍下落不明。由於失事地點位於險惡的黑潮主流帶，加上近期鋒面影響，海象極為惡劣，儘管救援難度極高，軍警消仍發動陸海空全體總動員，漏夜展開地毯式搜索，不放過任何救援機會。

監視器捕捉橘紅閃光 疑似墜海瞬間

東部海岸國家風景區管理處設於豐濱石梯坪的即時影像鏡頭，在昨晚戰機失聯時段，捕捉到夜空中突然出現一抹橘紅色亮點，隨即閃爍消失。經比對時間點，該亮點與F-16戰機光點消失的時間高度吻合，研判極可能為戰機墜海的身影。東管處石梯坪風景遊憩區駐衛警王先生隨即指出，搜救重點區域已鎖定在影像捕捉到的海域範圍，正持續監控。

黑潮海流強勁 資深漁民：搜救難度極高

針對失事海域狀況，豐濱港船長林國正分析，該處正位於強勁的黑潮主流帶，只要稍微受到鋒面影響，浪高往往超過三米。他進一步指出，戰機飛行速度極快，從雷達測到最後一個光點到實際落海，飛機可能還有一段滑行距離，若由民間漁船進行搜救，不僅可能因範圍誤判而無功而返，惡劣的海況也讓當地漁民不敢輕易出港協助。

潛水教練王國昌也對海況表示擔憂，他評估現場風浪約達8至9級，海面湧浪超過2至3公尺。在夜間視線不佳的情況下，目視搜尋落水者的機率大幅降低；且在低溫海水中，落水人員可能在30分鐘至1小時內就會面臨失溫危機。

陸海空三路並進 照明彈、熱顯像儀全出動

為了爭取黃金救援時間，搜救行動採三路並進。空中兵力方面，除了松山指揮部搜救直升機外，屏東第六聯隊運輸機持續投射照明彈協助照明；空軍救護隊亦出動具備前視紅外線偵測儀、強力探照燈及氣象雷達的S70C救護直升機，發揮其夜間搜救與醫療後送的特長。



海上部分，海巡署派出旗津艦、蘇澳艦及多艘搜救艇，海軍左營軍艦也加入搜救行列，並投入SLDMB海難搜救測流浮標以精確掌握海流方向，提高搜索效率。陸上兵力則由花防部官兵沿著靜浦部落海岸線開設觀察哨，嚴密監控岸邊及海上狀況。全台搜救能量從南到北總動員，期盼能儘速尋獲失聯飛官。

