政治中心／綜合報導

花蓮空軍基地F16戰機，在花蓮外海執行夜航任務，發生失聯，而過去就有飛行員，夜航時出現空間迷向，無法掌握天地線，就有可能出現誤判，導致墜機，一般而言飛行員跳傘後，彈射椅彈出後，會自動發出求救訊號，但這次沒有訊號傳出，如果跳傘成功，也因為沒有禦寒衣，在大海中容易失溫。

F16戰機，翱翔天際，有時甚至會滾動飛行，改變飛行姿態，進行任務訓練，只是夜航飛行，和白天飛行視線大有不同，缺乏天地線視覺對照，很容易分不清海或天。前F16飛官饒自強表示「眼睛閉起來向右轉，持續轉個三、五十圈，你眼睛還是閉著，你會有一個身體的慣性，引導你還是持續在做右轉彎，如果你沒有參考物的話，你沒有辦法清楚知道說，你到底現在的方向是要去哪裡，通常在夜間飛行，都會有一個口訣，就是絕對要信賴儀表飛行。」

F-16V失事! 戰機夜間航行危險性高 容易「分不清海或天」

海巡持續在海平面搜索 尋找飛行員下落（圖／民視新聞）

如果沒有按照儀表操作，很可能誤判天地線，甚至將星空和海上船隻燈火，連成一片，導致空間錯亂，釀成墜機。一般來說，墜機後如果成功跳傘，彈射椅彈出後，第一時間應該會發出求救訊號，只是目前為止，辛柏毅失事後，似乎都沒任何訊號傳出。前F16飛官饒自強表示「彈射座椅制動之後，人就會跟著彈射座椅走，就會啟動發報的程序，原則上是這樣，不是機械故障，就是他沒有彈出來，所以應該是只有這兩個原因。」

F-16V失事! 戰機夜間航行危險性高 容易「分不清海或天」

戰機彈射座椅彈出後 通常會自動發出求救訊號（圖／UTCAerospaceSystems）

如果未穿著防寒潛水衣落海，可能短短半小時，就會出現失溫風險，受寒流影響，恐怕不用10分鐘，就會發生「冷休克」，飛行員至今生死未卜，海巡和國軍持續搜索，盼能傳來好消息。

