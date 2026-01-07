F-16V失事！ 簡報印42個「無」字 藍綠看不下去：別擾基層

國防部從頭到尾段落到內容，無無無無無，就連報告完畢也要「無」，算一算共出現42個無字。（圖／東森新聞）





國防部2026年元旦開始，規定公文要逐段標註機密等級，要防範共諜，挨在野黨立委批評實在沒有必要。沒想到今（7）日上午，空軍召開F-16V失事過程記者會，簡報上出現了一堆「無」，這讓民進黨立委也看不下去，直言標示可以更周延，不要讓基層困擾。

空軍司令部督察長江義誠：「初步調查人員的基本資料。」

公開的記者會，秀出失聯飛行官資料，但更引人注目的是每一行旁邊的「無」，還不只有一頁。

到底有多少無，攤開簡報共24頁，從頭到尾段落到內容「無無無無無」，就連報告完畢也要「無」，算一算共出現42個「無」字，可讓國民黨立委已經 「無」法理解。

立委（國）葉元之：「記者會公布的簡報，怎麼可能是機密呢？還要後面強調說沒機密，這種作法實在是很匪夷所思，多此一舉。國軍把很多心力放在不必要行政作業上面，這樣才是拖垮國軍戰力。」

藍委邊酸邊開嗆，就因為日前國防部推動國軍機密資訊精準標示精進作法，規定往來公文書必須註記機密等級，但引來基層喊沒意義。本來昨天才說會刪除「無」，但隔天開記者會，依然「無」所不在。

立委（國）徐巧芯：「所以這就是一個非常擾民，而且把軍人當成是賊在防的一個做法，當然會引發基層的軍官反彈。」

立委（民）鍾佳濱：「未來的國防部在相關資訊跟公文書上，機密的標示可以更周延，不要讓基層困擾。」

立委（國）徐巧芯：「你現在國防部還要把它沒意義的部分再去加重，那不是在消耗我們國軍的人戰力嗎？不曉得是哪個狗頭軍師想的，明天（8日）我也會去問一下顧立雄部長。」

搜救行動全國皆知，基層忙得焦頭爛額，卻還得配合高層，到底有無實質意義，朝野立委難得想法一致，「無」字很無必要。

