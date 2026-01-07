F-16V失事 軍方認：任務電腦故障

空軍司令部督察長江義誠少將說明搜救失聯飛官辛柏毅上尉的進度與事發過程。（羅亦晽攝）

花蓮基地編號6700的F-16V單座戰機6日晚間失事墜海，飛行員辛柏毅上尉失聯至今，空軍司令部7日指出，辛員事發前曾向長機呼叫失散及高度下降，並連喊3聲「預計跳傘」，20秒後光點就在高度1700呎消失。由於目前軍方尚未截獲求生裝備信標訊號，也無事證可證明辛柏毅是否完成跳傘程序，將協同空勤和海巡持續搜救，不以黃金72小時為限。

空軍司令部督察長江義誠少將昨在空軍0106專案簡報表示，辛柏毅前晚執行夜間飛行訓練，駕駛二號機僚機，在符合飛行訓練的環境標準下，晚間6時17分從花蓮基地起飛，光點7時29分在距基地南面31浬、高度1700呎消失。

求生裝備信標訊號 尚未截獲

他指出，軍方據站管通話、雷達顯示資料及長機錄音抄件，初步完成軌跡示意圖，發現辛員7時27分30秒在高度7600呎時向長機呼叫雲中失散，28分18秒再呼叫「現在高度一直在下降」，4秒後連喊3聲「預計跳傘」，28分30秒光點消失在高度1700呎、距花蓮基地南面36浬。

江義誠坦言，依照長機的錄音抄件，辛員確實有呼叫「跳傘」，因至今還未截獲求生裝備信標訊號，也沒有相關事證可以確認辛員是否完成跳傘程序；另外，長機當時有在原地盤旋標定位置，卻受雲層影響沒辦法目視海面情況，只能持續在原地標定到油量達到返場時才申請返場。

江義誠也說明，辛柏毅訓練過程中有回報MMC（模組化任務電腦）發生故障，但並未回報是哪些裝置發生故障，目前掌握是僅有6700機號MMC故障。

MMC故障 須靠美方軟體修正

第五聯隊後勤科長丁尉軒表示，針對MMC模組部分，6700號機有清查近半年情況，都沒有任何MMC故障情況。針對每架機MMC故障情況，空軍會下載故障資料，把參數蒐集給美方，由美方做軟體修正，提升系統的可靠度。

丁尉軒說，6700機號經清查自去年11月出廠後，都只有一般型故障，也很少更換器材，均無包括MMC跟引擎重大故障。一般性故障為火控或雷達系統會跳一故障碼，按照既定步驟執行或改正，可以清除重新開機，為暫態型的故障。

至於後續搜救工作，江義誠強調，「不會以72小時為限」，將持續以光點消失位置及長機空中盤旋的標定座標點為中心位置，向外擴散展開重疊式搜索，並依搜救進度啟動專業評估再決定後續打撈飛機殘骸的規畫。

另外，事發後，空軍第一時間已下令F-16型機「天安二號」作業停止演訓任務派遣，並執行機務加強檢查，飛行員擇要實施學科及模擬機訓練，把重點放在空間迷向處置、不正常動作改正及夜間儀器飛行操作要領，以維飛行安全。

墜海地點 研判在黑潮主流帶

6日晚間戰機墜海失聯，除了軍方動員海陸空兵力搜救，以及內政部空勤總隊、海巡署持續搜救之外，花蓮區漁會也立即透過無線電台請豐濱石梯港周邊船隻漁民協助注意。石梯漁港資深漁民林國正說，從F-16V最後發報點套上海圖，落海位置約在石梯漁港東南方差不多9到10浬，該海域深度約達1000米，依照發報位置研判落海地點位於黑潮的主流帶，有可能會往東北方向推，但飛機速度快，從雷達光點消失後可能再滑行一大段距離，很難百分之百準確，大海茫茫搜救會很困難。

身兼民進黨主席的賴清德總統昨天在中執會致詞表示，他已在第一時間指示國防部與相關單位，全力投入搜救行動，希望平安歸來，「在此，我要再次請不分朝野、全體國人同胞一起集氣，為辛上尉祈福並全力支持國軍」。