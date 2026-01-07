F-16V失事 辛柏毅疑倒彈射入海

空軍司令部7日在空軍花蓮基地，透過0106專案簡報說明搜救失聯飛官辛柏毅上尉的進度與事發過程。（羅亦晽攝）

空軍F-16V戰機於6日晚間失事，軍方正全力搜救落海飛行員辛柏毅，而花蓮石梯坪的即時錄影器畫面疑似拍到事發現場，畫面放大後可見一道噴射火光，空軍人士認為像是彈射座椅的火光，亦即飛行員可能因迷向「倒著彈射、直接進海」；退役飛官也分析，若是低空向海面彈射，那麼求生信標機就不會被啟動，或嚴重破損，便能解釋為何搜救隊遲遲未截獲求救信號。

事發當晚即有眼尖網友指出，位於花蓮石梯坪的即時錄影器直播錄到海面異常火光，且時間與空軍公布的失聯時間大致吻合。由於畫面四周一片漆黑，火光點又非常小，難以判別，但畫面放大後可見一道火光「向斜下方噴射」，且火光不像是單純的飛機起火或撞擊海面爆炸。

熟悉F-16戰機的空軍士官分析，這道噴射火光更像是彈射座椅啟動時的火箭助推尾焰，由於空軍已證實迷航，飛行員辛柏毅「可能倒著彈射，直接撞進海」，應該是姿態方向搞錯了。

此說法完全符合空軍對外說明的事發經過與通聯紀錄。空軍督察長江義誠少將昨日指出，飛官辛柏毅於2600呎高度時連續3次呼叫「預計跳傘、跳傘、跳傘」，因目前均未截獲到信標機的求救訊號，尚無事證可以證明飛行員確實跳傘；不過，江義誠補充說，按程序，理當呼叫完就立刻跳傘。

不具名的前空軍高層直言，從影片看來，的確不排除向下彈射的可能性。他進一步解釋，信標機的訊號需要求生包啟動才會運作發報，也就是飛行員彈射後，人椅分離、降落傘被拉開，才會連帶拉開信標機的啟動插銷，這個過程通常在高空、或降落傘能順利張開下運作，但若低空向海面彈射，傘則不會張開，信標機也不會被啟動，如此便能解釋為何疑似彈射，卻收不到信標訊號。

此外，飛行員身上理當都有穿戴求生背心，通常在碰到海水後會自動膨脹、提供浮力，有些飛行員甚至隨身配備發報機，但若是向海面彈射，高速碰撞海面很可能造成求生背心及發報機嚴重破損，無法正常運作。

目前該監視影像已送至空軍手中，團隊正同步比對相關事證、時間來研判可信度，也以此攝影機角度推測可能的落海位置，以利定位搜救。據透露，由於該海面平常都很平靜，突如其來的異常火光，高機率即是此次F-16失事畫面。