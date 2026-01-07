F-16V失事！鏡頭君疑拍到「瞬間火光墜海面」 照明彈照亮黑夜搜尋跳傘飛官

東管處石梯坪的即時影像「鏡頭君」拍下凌晨救援的照明彈持續照亮夜空、搜尋失聯飛官。（翻攝自YouTube 東部海岸國家風景區管理處）

空軍花蓮基地一架F-16V戰機昨（6日）傍晚起飛後約1小時消失在雷達上，飛官辛柏毅跳傘逃生，海巡持續動員搜救。觀光署東部海岸國家風景區管理處的直播「鏡頭君」疑似拍到事發當時，海面上瞬間出現一個火光、墜入海面，隨後海巡的照明彈打亮了夜空，只希望找到失聯的飛官辛柏毅。

海巡署表示，F-16單座戰機6日晚間在例行訓練起飛後，約在晚間7點 29分在花蓮豐濱鄉東面10海浬處疑似跳傘失聯。海巡署由署長主持開設應變中心，指揮調度3艦6艇，全力投入海上搜救行動，但由於現場海域受大陸冷氣團影響，海象極為惡劣入夜後氣溫驟降，海巡同仁仍全力與空中能量緊密配合，冒著低溫巨浪與時間賽跑，全力投入救援行動。

海巡署等單位徹夜搜救尋找跳傘失聯飛官。（海巡署提供）

拍下火光墜海面 鏡頭君疑記錄失事瞬間

據報，觀光署東管處的「鏡頭君」即時影像疑似拍下了事發當時的畫面，在石梯坪風景區、大石鼻山的直播畫面中，約在晚間7點28分31秒之處，可以明顯看到海面上出現一個火光，隨後似乎有物體墜入海中。這個時間點也與海巡署公布的事發時間接近，可能就是當事戰機事發的最後身影，不少觀看直播的網友得知後也紛紛留言幫飛官集氣祈求平安。

東管處的鏡頭君在6日晚間7點29分31秒左右，拍到一個火光墜入海面。（翻攝自YouTube 東部海岸國家風景區管理處）

照明彈點亮黑夜 全力搜尋飛官身影

東管處大石鼻山的即時影像「鏡頭君」拍下凌晨救援的照明彈持續照亮夜空、搜尋失聯飛官。（翻攝自YouTube 東部海岸國家風景區管理處）

除了海巡署，空軍司令部也表示，已出動S-70C直升機、C-130運輸機、海巡旗津艦3523在事發附近的海域展開救援行動。從「鏡頭君」的即時影像可以看到，凌晨的海面上數度出現巨大的火光，應是救援的照明彈，照亮了黑夜與漆黑的海面，盼能尋獲跳傘失聯的飛官辛柏毅。

