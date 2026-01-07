F-16V失事 「靠北長官」爆飛機MMC任務電腦「常故障」

由空軍飛行員辛柏毅上尉駕駛丶機號6700的F-16V戰機，昨晚因戰機「模組化任務電腦」訊號故障，飛行員疑似空間迷向，戰機雷達光點消失位置約在花蓮靜浦東方8.5浬處，目前仍處於失聯狀態，圖為該失事飛機。(資料照，記者游太郎攝)

〔記者吳哲宇／綜合報導〕由空軍飛行員辛柏毅上尉駕駛丶機號6700的F-16V戰機，昨晚因戰機「模組化任務電腦」(MMC)訊號故障，飛行員疑似空間迷向，戰機雷達光點消失位置約在花蓮靜浦東方8.5浬處，目前仍處於失聯狀態。而靠北長官今日更有自稱F-16資深飛行教官的匿名網友爆料，指出F-16的MMC雖然經過升級，卻導致系統穩定度更差，常常故障，效能還不如升級前；甚至宣稱早已完成F-16的自動對地防撞系統，至今都未安裝。

F-16戰機的任務電腦是飛機的「大腦」，負責整合導航、雷達及姿態顯示等核心資訊。當任務電腦在極端環境(如夜航或雲中飛行)下故障時，極可能因此導致飛行員產生空間迷向(Spatial Disorientation)的危險。

而該網友稱，F-16V的MMC經過升級後，反而出現各種問題，包括記憶體計算容量不足、程式不穩定導致MMC「各種無法預期生效嚴重度」發生，成效反而不如升級前，但官方表面都說升級完成。網友更爆料，他就曾基在白天遇到過，讓他非常緊張，因為所有姿態完全不能相信。

此外，該網友還說，早在112年就宣稱必須在113-114完成AGCAS自動對地防撞系統，可是目前第一架都還沒驗測，所以屢屢發生大G昏迷的事件，更何況在MMC不穩定的情況之下又如何可以精準的判斷。

另外，在113-114年更新完飛操系統4.3後，嘉義基地陸陸續續出現兩起飛機劇烈「鬼」轉(在非人為之下的超出限制滾轉動作)、以及高速墜入水溪靶場的案例，沒有人解釋是「為什麼」，而是輕描淡寫的停止低空飛行半年，然後結案。

