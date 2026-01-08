F-16V失事 顧立雄：估10日完成全數戰機特檢、防寒衣3月前全交貨

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

空軍上尉辛柏毅前（6）日晚駕駛一架F-16V戰機，疑因模組化任務電腦（MMC）訊號故障，致辛柏毅產生空間迷向錯覺，導致飛機目前下落不明。國防部長顧立雄今天受訪時被問到相關議題，表示透過鳳展專案F-16戰機MMC電腦，目前呈現穩定，沒有不堪負荷狀態，至於防寒衣，預計今年3月以前全數交貨。

顧立雄今天前往立法院外交國防委員會，針對「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」進行專案報告並備質詢。會前針對最新搜救進度，顧立雄表示，至今已派30架次飛機、2架無人機，海軍與海巡共22艘艦艇，陸上計有180名官兵進行搜救，現在唯一目標是盡全力搜救。

而空軍花費超過1400億元，透過鳳展專案將139架F-16 A/B Block 20戰機升級為F-16V戰機，但此次意外原因疑似包括MMC故障，且有消息傳出，升級後MMC失效率升高，對此，顧立雄說，編號6700的F-16V戰機，過去3個月沒有MMC故障，是妥善的，去年1月開始升級MMC電腦，相關軟體都要進行修正，不過軟體升級後，MMC呈現穩定狀態，沒有不堪負荷狀態。

而事發後，空軍下令天安二號作業，停止F-16V戰機演訓任務派遣，並執行機務加強檢查。顧立雄指出，目前是戰演訓任務暫時停止，但戰備警戒跟待命維持，現在已經開始將所有飛機做特檢，預計10日完成。

另外，事故發生後，防寒衣到貨議題也被立委關心，顧立雄表示，空軍經多方評估，於114年進行軍購，去年底交貨，預計今年3月以前全數交貨。而立委也關心自動防撞地系統（Auto-GCAS）議題，顧立雄說，國軍109年時簽約要研改，現在研改應該可以順利，應該今年底可以獲裝，希望明年底前完成；顧也說，確實要從「類比式」改成一部分混合「數位式」是要花了比較長時間研改。



