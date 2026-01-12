F-16V失聯搜救續行 顧立雄：黑盒子出現斷續訊號

（記者石耀宇／綜合報導）空軍第五聯隊飛官辛柏毅上尉6日晚間駕駛編號6700的F-16V戰機執行夜間訓練時失聯，至今仍未尋獲。國防部長顧立雄今（12）日於立法院表示，搜救行動持續進行中，黑盒子定位作業已出現斷斷續續訊號，但仍需待海象好轉，船隻才能出港進一步確認，有最新進展將對外說明。

圖／國防部長顧立雄今（12）日赴立法院外交及國防委員會報告時接受媒體採訪。（資料畫面）

顧立雄今日赴立法院外交及國防委員會報告並受訪時指出，目前海軍已派出62艘次艦艇、海巡署也投入62艘次艦艇，並出動無人機16架次，第二作戰區則沿花蓮至台東海域持續搜索，累計投入人力達1206人次，全力尋找失聯飛官下落。

廣告 廣告

空軍說明，辛柏毅6日晚間自花蓮基地起飛執行例行夜航訓練，過程中疑因戰機模組化任務電腦（MMC）訊號異常，導致產生「空間迷向」狀況。通訊紀錄顯示，辛柏毅曾以無線電呼叫「Two Lost」，回報與長機失散，並提及高度持續下降，期間曾三度通報準備跳傘。

空軍進一步表示，該機於晚間7時28分30秒時，高度約1700呎，在花蓮基地南方約31海浬處雷達光點消失，隨即啟動搜救程序。針對外界關切機件狀況，空軍證實該機日前曾有全球定位與慣性導航系統（EGI）故障紀錄，是否因此導致儀表資訊異常進而引發「空間迷向」，將是後續調查重點。

顧立雄指出，目前黑盒子定位作業已接收到部分間歇性訊號，但受限於近日海象不佳，專業船隻尚無法出港。一旦海況改善，相關船隻將立即出海確認定位結果，後續將依搜救與調查進度對外報告。

更多引新聞報導

伊朗示威血腥升溫 女大生遭近距離槍決、家屬被禁正常安葬

曹西平靈堂曝光！場面冷清僅粉絲悼念 告別式時間出爐

