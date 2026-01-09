F-16V失聯案監院啟動調查 學者批冷處理質疑飛安疑慮

空軍F-16V戰機6日晚間於花蓮外海執行夜間訓練時發生失聯意外，飛官辛柏毅上尉至今下落不明，軍方持續展開海空搜救行動。監察院已主動介入調查，目前有2名監委共同參與自動調查程序，將釐清事故經過並調查相關單位是否涉及疏失。然而在監察院表態前，已有學者公開質疑監院對此案態度冷漠、未即時啟動調查機制。

F-16戰機6日夜間訓練失事。（圖／中央社）

空軍表示，該架F-16V戰機於花蓮外海執行夜訓時失去聯繫，初步研判飛官可能在花蓮縣豐濱鄉東側約10浬處跳傘。軍方目前持續動員空軍、海巡及相關單位全力搜救，希望能儘速掌握飛官下落。事故發生後，空軍已宣布實施「天安二號」特別檢查，並暫停部分訓練飛航課目。

根據《中央社》報導，知情監委駁斥外界質疑監察院在戰機失聯後未即時啟動調查的說法，強調相關說法並非事實。該監委表示，監察院向來依法行使職權，並不會高調對外宣示辦案進度。此次事件發生後，有監委在事故發生當晚即完成登記，7日正式申請自動調查，後續將就飛安、裝備整備及制度面問題進行釐清。

監察院。（圖／報系資料照）

在監察院表態前，中華戰略學會資深研究員張競曾公開質疑監察院的作為。他指出，F-16V飛官失聯後，外界高度關注模組化任務電腦（MMC）、防撞地系統及飛行員裝備等爭議，但監察院卻未見立即啟動調查。張競表示，過往類似重大軍機事故，監察院多會迅速介入，此次卻「靜悄悄」，引發社會質疑。

張競也質疑空軍在宣布實施「天安二號」特別檢查、暫停訓練飛航課目的同時，仍讓該型戰機執行戰備任務，認為在飛安疑慮未釐清前，相關安排是否合乎邏輯，對飛行人員士氣是否造成影響，都值得檢討。他並指出，幻象2000與經國號戰機是否能彈性支援戰備任務，也應納入整體評估。

此外，張競也點出指揮體系問題，認為國防部長顧立雄赴空軍司令部坐鎮雖具象徵意義，但搜救與事故應變本屬高度專業體系，是否對實際效率有所助益，仍有討論空間。他呼籲國防部此時更應聚焦制度與系統性問題，釐清F-16由舊型升級至F-16V後，模組化任務電腦是否存在結構性風險，並檢視是否影響其他同型戰機，以確保飛航安全。

