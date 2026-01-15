F-16V失聯逾1週重大進展！空軍取得戰機水下精準定位 深海打撈成關鍵

立委王定宇指出，已取得失事戰機精準定位，在水下相當深之位置。（海巡署提供）

空軍F-16V戰機失超過聯一週，最新搜救進度指出已成功取得飛機精準定位。民進黨立委王定宇今（15日）轉述空軍報告指出，失事戰機位置已確認，位於水下相當深的位置，相關單位正積極評估後續深海打撈作業，希望能儘速找回飛機與失聯飛官辛柏毅。

這起事件發生於6日晚間，空軍第五聯隊一架F-16V戰機於花蓮外海執行任務期間不幸墜海。空軍研判，飛官可能在花蓮豐濱外海約10浬處跳傘，各單位隨即投入大規模搜索行動，至今已超過1週，行動仍未間斷。

廣告 廣告

王定宇今透露，空軍已精準掌握飛機位置，在水下相當深度的位置，正尋求可執行深海打撈任務的國外船隻與設備，加快後續行動，盼望能盡速找回飛機和弟兄。

海委會主委管碧玲日前說明，黑盒子電力約可維持1個月，國家海洋研究院研究人員啟用聽音陣列儀器，配合空軍委託的專業船舶進行水下探測，相關設備目前暫留花蓮，研究人員持續待命支援。

管碧玲指出，海巡署負責海面日夜不間斷搜尋，國海院則專注水下探測，雙線並進全力配合。她強調，搜救行動至今從未鬆懈，因為不能放棄任何希望。

更多鏡週刊報導

F-16完成特檢 空軍證實今恢復飛行訓練

旗津艦撈到辛柏毅救生衣？ 海巡署澄清：海漂廢棄物

飛行時數破600小時！F-16V失聯飛官正面照曝 才剛度蜜月返國2天