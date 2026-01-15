F-16V失聯重大進展 偵獲黑盒子將打撈機體

▲海巡署持續搜尋失聯F-16V戰機飛官。（圖／海巡署提供）

[NOWnews今日新聞] 空軍第五聯隊編號6700、由辛柏毅上尉駕駛一架F-16V單座戰機，6日晚間6時17分於花蓮基地起飛，執行例行性訓練任務，晚間7時29分許疑似於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處跳傘。國軍與海巡署持續搜救失聯飛官，空軍司令部今（15）日表示，日前已偵獲F-16戰機「失事殘存飛行資料記錄器」(黑盒子)所發出訊號，並完成精準定位，後續將委專業團隊實施機體打撈作業

空軍司令部今日表示，針對「0106」飛安事件，在海委會、海巡署、空勤總隊及三軍部隊等單位通力合作下，日前已偵獲F-16戰機「失事殘存飛行資料記錄器」所發出訊號，並完成精準定位，後續將委專業團隊實施機體打撈作業；有關人員搜救部分，經海、空機艦及岸巡人員連續日夜搜索仍無所獲，將持續以任務兼施方式，在失事海域執行搜尋。

空軍司令部進一步表示，對於社會各界對本案的關心與對家屬的關懷表達萬分感謝，相關打撈規劃已積極進行，將儘快展開作業。

