F-16V失聯飛官剛度蜜月返國2天! 愛妻崩潰哭腫眼、家屬盼全國集氣

空軍上尉飛官辛柏毅（最右）剛新婚去國外度蜜月，沒想到返隊後旋即發生意外。 圖：翻攝台中市政府官網

[Newtalk新聞] 花蓮空軍基地一架F-16編號6700的單座戰機6日晚執行夜航訓練時發生意外，上尉飛官辛柏毅在花蓮豐濱東方10海浬處跳傘失聯。，空軍已成立應變中心，協同空勤、海巡等單位展開搜救，目前救援工作仍在進行當中。而辛柏毅最近才剛從海外度蜜月返國，孰料2天後就發生意外，他的家屬心情煎熬，盼望社會各界也為他集氣。

空軍指出，機號6700F-16V單座戰機6日晚間執行例行性訓練任務，辛柏毅於晚上7點29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑跳傘，空軍立即成立應變中心，展開搜尋行動空軍應變中心與海巡署、黑鷹搜救直升機及多艘軍艦已針對事故發生的海域展開地毯式搜索，搶在黃金救援時間內找到辛柏毅。軍方強調，將投入一切資源，不放棄任何希望。

廣告 廣告

這起事故發生前兩天，辛柏毅才剛和太太從冰島度蜜月返台，沒想到如今卻在外海失聯，讓親屬陷入極度焦慮。辛家人表示，家裡每個人都希望他能平安回來，妻子也因擔心而淚流不止，眼睛都哭腫了。希望全世界都能一起幫他集氣，祈禱他平安歸來。辛柏毅家人則在受訪時哽咽喊話：「拜託你一定要撐下去，快點回家好嗎？」

針對這起事故，賴清德總統指出，第一時間指示國防部及相關單位把「人員平安」列為最高目標，全力投入搜救行動。每一位國軍都是國家重要支柱，呼籲一起為辛柏毅與搜救人員打氣，盼能拼盡每一秒把人帶回家。空軍司令部將於7日上午10點在花蓮空軍第五戰術混合聯隊「飛虎廳」召開「0106專案報告」臨時記者會，對外說明最新進展。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

F-16V夜航訓練花蓮外海失聯! 失蹤飛官辛柏毅飛行總時數達611小時

花蓮基地F-16戰機訓練中疑似墜海 飛行員跳傘、空軍緊急搜救