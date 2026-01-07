F-16V失聯飛官疑跳傘 內政部：持續增加搜救架次

（中央社記者陳俊華台北7日電）F-16V辛姓飛官6日晚疑於花蓮豐濱外海跳傘，空軍展開救援。內政部次長馬士元今天說，昨天接到消息後，所有任務機都待命，昨晚漏夜搜救；今天會擴大配合國防部、海巡署，搜救架次持續增加，希望飛官平安歸來。

空軍花蓮基地一架機號6700的F-16單座戰機於6日晚間6時17分起飛執行例行訓練，隨後於晚間7時29分在花蓮豐濱鄉東面10浬處疑似跳傘失聯。

立法院內政委員會今天審查國安法部分條文修正草案，邀內政部次長馬士元、陸委會副主委梁文傑等人列席。

馬士元會前受訪表示，從昨天接到消息後，所有的任務機都在待命，一直到昨天晚上，都在漏夜搜救；今天會擴大配合國防部、海巡署的工作持續進行，搜救的架次也持續增加，希望飛官平安歸來。

另外，行政院版國安法修正草案第4條規定，任何人不得鼓吹、倡議外國、陸港澳或境外敵對勢力，「對我國發動戰爭或採取非和平手段消滅我國主權」，違者經內政部會商法務部、陸委會及相關機關認定者，處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。

馬士元說，只要是用武力支持、鼓吹武力戰爭來加諸於台灣，都是這次國安法修法的主要範圍。至於判定基準，內政部會跟陸委會、法務部等單位，參考國際上對這類言論過去經驗、國際公約規定來判定；它不是刑事處分，而是行政處分，基本上是可以請求救濟的。

梁文傑說，兩岸人民關係條例任何修正都要經過社會討論並取得共識；如果沒辦法容忍個人在網路上說要去你家搶劫、放火，這在法律上是被禁止的，那如果說個人在網路上說希望誰能過來打台灣、把台灣消滅掉，「那你覺得可以容忍嗎？這個不能夠雙重標準」。（編輯：張良知）1150107