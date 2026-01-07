F-16V失聯飛官疑跳傘 國民黨團祈福盼早日獲救

（中央社記者王承中台北7日電）F-16V辛姓飛官6日晚間疑於花蓮豐濱外海跳傘失聯，國民黨立法院黨團今天表示，為辛姓飛官祈福，希望早日獲救，平安歸來。

F-16V辛姓飛官6日晚間疑於花蓮豐濱外海跳傘，空軍展開救援。內政部次長馬士元今天表示，昨天接到消息後，所有任務機都待命，昨晚漏夜搜救；今天會擴大配合國防部、海巡署，搜救架次持續增加，希望飛官平安歸來。

國民黨立法院黨團今天發布新聞稿指出，國民黨團為辛姓飛官祈福，希望早日獲救，平安歸來。

廣告 廣告

國民黨團表示，昨天晚間出事的F-16V戰機日前才因電腦故障報修，昨天疑似再次故障。國防部罔顧裝備妥善率不足的事實，超時出勤、超時戰備，拿國軍官兵寶貴性命當人肉盾牌，必須嚴肅檢討。同時，國防部必須儘速向全民及立法院提出完整報告。

國民黨團指出，民進黨2016年執政以來，兩岸對立情勢高漲，國軍失去台海中線主控權，致使海、空軍頻繁出勤，裝備妥善率逐年下降，官兵勤務倍增，萬物皆漲只有國軍薪資不漲，以致軍士官兵提前報退人數創下歷史新高。

國民黨團表示，賴政府不顧國軍後勤維修能力不足、人才快速流失困境，新台幣6600億元軍購逾期未到，其中66架F-16V戰機沒有如期交付，一架未到。付出鉅額經費預算，武器性能未能如期如實升級，難道不該全面檢討嗎。

國民黨團指出，提升國軍實質待遇，立即編列立法院三讀通過的軍人加薪預算，才是提升及鞏固國軍實質戰力的良策。否則高價買來的武器裝備無訓練有素官兵操作，無法保護台灣，捍衛台海和平。（編輯：蘇志宗）1150107