F-16V失聯飛官疑跳傘 民進黨團盼全民集氣平安歸來

（中央社記者王揚宇、林敬殷台北7日電）一架F-16V昨晚於花蓮豐濱外海失聯，辛姓飛官疑跳傘，目前搜救中。民進黨立法院黨團今天希望全民一起集氣，讓飛官平安歸來，這是現在最重要的事情，也希望總預算案能盡快付委審查。

空軍花蓮基地一架機號6700的F-16單座戰機6日晚間6時17分起飛執行例行訓練，晚間7時29分在花蓮豐濱鄉東面10浬處，飛行員疑似跳傘失聯。各單位昨晚漏夜搜救，今天國防部、海巡署搜救架次持續增加。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長范雲與沈伯洋上午召開「政黨合作光明磊落，進步價值共同守護」記者會。

記者會開始，鍾佳濱先就F-16V花蓮外海失聯事件，呼籲全民一起集氣，讓飛官平安歸來。

媒體詢問，F-16V花蓮外海失聯原因，外界多有討論，黨團是否呼籲在野黨不要再卡相關預算。鍾佳濱說，現在最期待及最重要的事情，是國軍弟兄平安歸來，至於事件發生詳細原因，尊重國防部調查。

鍾佳濱說，事故原因仍有待調查，但全民一致支持國防，是不變的信念。網路上各種不同意向的發言，都要小心思考，因為敵對勢力會藉由各種事件，不斷影響台灣社會認知，要審慎看待網路的每一種發言，希望台灣人民支持捍衛國家的官兵。

沈伯洋表示，人員平安歸來是現在最重要的事情，也希望國防預算、總預算案能盡快付委審查，這對國家正常運作是重要的事情。（編輯：萬淑彰）1150107