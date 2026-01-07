F-16V失聯！傅崐萁要賴清德立即幫軍人加薪

▲國民黨立院黨團總召傅崐萁說，國防部枉顧裝備妥善率不足的事實，超時出勤、超時戰備，拿國軍官兵寶貴性命當人肉盾牌，必須嚴肅檢討。（圖／記者嚴俊強攝，2025.12.24）

[NOWnews今日新聞] 花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）6日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官辛柏毅上尉於晚上7時29分後下落不明，國軍正展開海空救援。國民黨立院黨團總召傅崐萁說，F-16戰機日前才因電腦故障報修，6日疑似再次故障，現今國防部枉顧裝備妥善率不足的事實，超時出勤、超時戰備，拿國軍官兵寶貴性命當人肉盾牌，必須嚴肅檢討。同時，國防部必須儘速向國人及立法院提出完整的報告。

傅崐萁說，要為辛柏毅祈福，希望早日獲救，平安歸來。但他話鋒一轉，痛批民進黨自2016年執政以來，兩岸對立情勢高漲，國軍更因此失去台海中線的主控權，致使海、空軍頻繁出勤，裝備妥善率逐年下降，官兵勤務倍增，萬物皆漲只有國軍薪資不漲，以致軍士官兵提前報退人數創下歷史新高。

傅崐萁說，而當今賴清德政府不顧國軍後勤維修能力不足、人才快速流失的困境，6600億軍購逾期未到，其中66架F-16V戰機沒有如期交付，一架未到。付出鉅額經費預算，武器性能未能如期如實升級，難道不該全面檢討嗎？

傅崐萁說，要再次提醒，提升國軍實質待遇，立即編列立法院三讀通過的軍人加薪預算，才是提升及鞏固國軍實質戰力的良策。否則高價買來的武器裝備無訓練有素官兵操作，無法保護台灣，捍衛台海和平。他也代花蓮縣長徐榛蔚表示：國軍是守護台灣人民的英雄，希望辛柏毅上尉能夠平安！現在是搜救的黃金期，讓我們大家一起集氣！一起祈求平安！

