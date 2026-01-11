F-16V失聯 民間自發投入搜救

上尉飛官辛柏毅6日駕駛F-16V單座戰機執行夜航訓練，在花蓮縣豐濱鄉海域疑跳傘失聯至今。恆春半島軍事粉專「Taiwan ADIZ」團隊自發性租用漁船前往協助搜尋，10日在花蓮外海海面疑出現油汙漂浮痕跡，即刻將座標通報軍方。不過，軍方前往搜索未發現任何油汙等跡證，強調會持續搜救，若有相關消息也會隨即公布。

辛柏毅夜航訓練出事後，人機失聯超過5天，陸海空持續在宜花東海域擴大搜索，卻未發現任何跡證，昨天仍持續派出空軍共6架次軍機、海軍艦艇2艘、海巡艦艇7艘，克服風力6級、最大陣風9級、浪高約2公尺的惡劣海象在海面搜索，並派遣183名岸巡人員協同輕、中型戰術輪車47輛次在岸際搜尋。

Taiwan ADIZ指出，民間力量希望作為國軍後盾，因此他們決定自發性前往，租漁船搜尋。10日凌晨3時30分從石梯漁港出港，冒著海象不穩定因素深入搜救海域，往東北方向避開國軍搜索範圍。

Taiwan ADIZ準備返港時，約在北緯23度36.824、東經121度35.810一帶，發現海面疑似有自海底竄出的浮油痕跡，第一時間已將相關座標與影像資料轉交給國防部與海巡署，盼把握黃金救援時間協助搜救行動。不過，Taiwan ADIZ昨日持續前往協助搜尋，尚無進一步發現。

空軍司令部11日表示，接獲通報後，立即協調海巡署派遣100噸級10078號艦艇前往座標點區域搜索，但未發現油汙等情事，今天仍會持續投入人力搜救且不會輕易放棄希望，若發現任何蛛絲馬跡一定會公布讓大眾知悉。