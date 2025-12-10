F-16V戰機加裝自動防撞地系統，空軍： 141 架2028年可全數安裝。（資料照片／軍聞社）

空軍在2023年完成現有 141 架 F-16A/B Block 20 型戰機，以「鳳展專案」執行升級為 F-16V (Block 72)，但因被要求加裝自動防撞地系統（AGCAS），迄今還未完成。空軍今天（10日）證實，由於現役F-16V (Block 72)戰機飛控系統與美軍不同，因此，目前戰機的飛控電腦與軟體在進行整合提升中，預計2028年全數完成，至於新購的66架F-16V戰機則為內建自動防撞地系統。

廣告 廣告

由於空軍一架F-16V戰機在2018年漢光演習期間發生撞山事件，導致飛官殉職，為防憾事再度發生，空軍在2020年編列預算爲現役F-16V(Block 72)戰機加裝自動防撞地系統（AGCAS）。而在日前台東空軍基地起飛的一架F-16V戰機，飛行員在進行帶大G力動作時，瞬間發生空中大G昏迷狀況，導致戰機失控，從2萬呎高空急速墜下降到6000呎，所幸飛行員及時甦醒將飛機拉高飛行高度。而此事件再度引起大眾關心戰機是否有安裝自動防撞地系統。

國防部上午舉行例行記者會，對於許多媒體詢問F-16V戰機是否有加裝自動防撞地系統一事，空軍司令部督察長江義誠少將表示，自動防撞地系統就是俗稱的Auto GCAS，空軍在2020年納入F-16升級計畫裡面的執行的工項。現在是依照計畫來進行。

針對安裝進度部份，江義誠指出，在2024年開始執行全數機隊的安裝，因為空軍F-16(Block 72)型機的飛控軟體，及配備的飛控電腦，跟美軍的模式是不同構型，所以後續要針對這個飛控電腦，還有飛控軟體要做整合跟提升，現在整個Auto GCAS都是按計畫在執行這個系統的提升。江義誠進一步表示，整個計畫期程是在2028年完成，現在F-16V要準備加裝用新的叫混合式的飛控電腦，所以整個飛控電腦的這個結構、構型都要改變。然後軟體的部分的話，因為以前是屬於類比式，現在是屬於數位飛控式，所以說整個飛控軟體它要做提升，並且要做整合。他強調，美軍在去年都已經針對空軍這些系統整合已經做完驗證，情況都是正常，所以可以符合空軍現在進度來執行。美方會提供這個混合式的飛控電腦，陸續遞交我方之後做飛控電腦的更換。

對於媒體詢問8日大G昏迷的飛官已是第2次發生大G昏迷狀況，江義誠澄清表示，這個飛行員在之前的飛行情況都是正常，上次不幸發生空中G力昏迷事件是第一次，並沒有這個媒體所說的、已經發生過兩次G力昏迷的事件。目前該位飛行員已停飛接受航醫檢查，未來就算符合飛行狀況，還會進行大Ｇ的離心機訓練，並依據考核數據，依據規定執行飛行任務。



回到原文

更多鏡報報導

F-16戰機飛官高空大G昏迷 空軍：由長機隨伴返場安降

美售我3.3億美元戰機航材 國防部：提升國軍應處中共灰色地帶襲侵能力

我向美採購MQ-9B海上衛士無人機 空軍：資料鏈不會先傳美國