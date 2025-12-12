F-16V戰機複式炸彈架交貨抵台 軍事粉專直擊飛測曝光！

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍142架F-16A/B本體已全數將飛機結構升級為F-16V型，但酥因為仍有多項備尚未交運台灣，以致「鳳展專案」全案尚未結案，但遲到並非不到，好消息是，F-16V戰機的「複式炸彈架」，首批裝備已在日前交運到台灣，軍事粉專「IDF經國號」昨天更直擊，掛載著「複式炸彈架」的F-16戰機已進行飛行測試。

「IDF經國號」粉專昨晚發文指出，中華民國空軍F-16AM開始測試BRU-57/A智慧掛架 搭配AN/ALQ-33 Sniper ATP莢艙使用，為即將到貨的JDAM聯合直攻彈藥、AGM-154C聯合距外精準武器做準備，一個掛架可攜帶2枚。

軍事專家梅復興先前曾撰文分析說，鳳展案計畫中，「一項不起眼的BRU-57複式炸彈架倒挺有意思」。

他指出，這是用來同時掛載兩枚(每枚最重1000磅級)精準導引武器的掛架，內建有MIL-STD-1760(機載資處/匯流排)介面，可提供飛機--掛架--彈械間之資料交換/設定。

梅復興表示，BRU-57可掛載500磅或1000級的JDAM(衛星導引炸彈)、CBU-105/WCMD (風力修正彈械撒佈器)以及 AGM-154 JSOW (聯合遙攻武器)等精準導引武器。同時，由於我國的F-16均裝有MMC任務電腦，所以鳳展機上的BRU-57理論上應該也可掛GBU-12(雷射導引炸彈)系列。

