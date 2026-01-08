F-16V戰機電腦故障、飛官沒配發防寒衣？張競提4質疑轟：監察功能瀕臨腦死狀態

空軍一架F-16V戰機6日晚間執行夜航任務不幸失事，飛官辛柏毅疑似有跳傘，但目前失聯下落不明。空軍司令部昨（7）日召開記者會說明，證實該架失事戰機有出現空間迷向，機上模組化任務電腦MMC也發生故障，更傳出飛行員未發配防寒衣，天氣寒冷彈射入海恐有失溫危機。對此，中華戰略學會資深研究員張競在臉書發文提出4點質疑砲轟，整個綠營執政行政運作與監察功能都瀕臨腦死狀態。​

針對F-16V戰機失事事件，張競表示，媒體報導所提模組化任務電腦、防撞系統以及飛行員未能配發抗凍衣等問題；不知道大家有沒有注意到？以往同類事情或是同樣狀況，監察院早就啟動調查，但此次戰機失事，卻發現監察院不聞不問，態度極端冷漠。

廣告 廣告

​張競質疑，在當前綠營執政下，三軍統帥除了出面呼籲全國民眾為失蹤飛行員集氣之外，為何不能妥善運用政府職能進行調查？難道整個綠營執政行政運作與監察功能都瀕臨腦死狀態，監察院難道完全尸位素餐嗎？

​ 暫停訓練飛航課目卻仍 維持戰機戰備任務 ​



​張競指出，其次就是空軍在失事後，對外宣布實施天安2號特檢，暫停訓練飛航課目，但卻仍然維持該型戰機戰備任務。此種邏輯確實讓人難以理解，假若基本飛航安全都有問題，如何能夠執行戰備任務？當前空軍手中不是沒有籌碼，幻象機與經國號戰機仍然正常運作，維持戰備應當沒有問題。堅持讓F 16V戰機維持戰備任務，到底是否合理？會不會影響人員士氣？確實仍有值得探討空間。

​張競提到，再者就要提到戰機失事當時，國防部長顧立雄趕往空軍司令部坐鎮指揮，其實不無越俎代庖之嫌。指揮搜救需要多項專業技能，國防部長責由空軍主導搜救並無不當，從國防部長應該進駐指揮中樞，趕往空軍司令部，其實就搜救指揮效率而言毫無助益可言。或許就媒體報導效應而言，此種做法相當政治正確，但卻暴露出指揮體系紊亂，就國防部長本身事業歷練來說，實在不應該有這種表現。

​張競說，最後就要提到國防部長此時最應該重視之關鍵問題。假若從原來F 16AM/BM MLU型Block 20戰機實施升級工程至F-16V Block 72後，在模組化任務電腦產生如此問題，其實更應關切在美國新製F-16V Block 70型，會不會亦有同樣問題。如此才能確認出問題出在升級工程，抑或是F-16V整個系統架構存在問題？

​​張競提醒，假若是F-16升級改裝工程產生問題，全世界其他使用同型戰機空軍難道都不擔心？原始戰機生產廠商為何能夠老神在在，同時並不著急解決問題？國防部長與其撈過界鑽錯洞去指揮搜救，毋寧趕快召集國防部政策單位、原始生產與性能承包廠商以及空軍使用單位徹底調查解決問題。國防部長要去管應該管好之政策問題，而不是湊熱鬧到下級單位去干預作業問題。

更多風傳媒報導

