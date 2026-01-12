F-16V戰機黑盒子並不「黑」 可撐1個月且要靠「聽」的尋獲

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕空軍機號6700的F-16V block20戰機7日晚間在花蓮失事墜海，國軍、海巡持續搜救，打撈紀錄寶貴飛行資料的「黑盒子」。事實上，黑盒子的外觀並不黑，而是顯眼的亮橘色，可承受高壓、高溫與高強度撞擊。若戰機落海，可仰賴「水下定位信標」發送特定音頻，需要船隻拖曳信標定位器或水下聽音器等，還要搶在電池於30天耗盡前盡速找到，才能釐清事故原因。

各界全力搜救機號6700的F-16V戰機並搜索黑盒子；圖為黑盒子示意圖。(資料照，記者王錦義攝)

黑盒子(Black box)是飛行紀錄器的別稱，其由「飛行資料紀錄器(FDR)」與「座艙通話紀錄器(CVR)」組成，詳細記錄飛機的各項機械參數，以及駕駛艙內的語音通訊、環境音等，是釐清飛安事故的關鍵，為了讓搜救人員容易搜索，因此外表為顯眼的亮橘色。

由堅硬金屬為外殼的黑盒子，可承受高溫、高壓與強烈撞擊力道，確保內部資料在事故後仍可被解讀。若飛機落海失事，黑盒子的信標器就會啟動，發出37.5千赫(kHz)的音頻訊號，可傳遞2至3公里且續航力約30天左右。

機號6700的F-16V戰機在花蓮外海失事，各界持續搜救中。(資料照，記者游太郎攝)

至於黑盒子要如何打撈？根據公開資訊，軍方與其他單位會派出可「聽音」的儎台，例如空軍P-3C反潛機、獵雷艦等，透過聲納、聽音器先標定位置，隨後啟動水下攝影機等，掌握黑盒子的確切位置與外觀等，再派出水下作業器械進行打撈。

不過，要打撈位於台灣東部海域的黑盒子，並非一件容易的事，故空軍少將蔣正志2020年11月駕駛同型機在東部海域失事，搜救單位隔天就找到黑盒子信號與金屬反應，找到水下位置，不過，由於當時海象嚴峻且深達1000公尺，即使限縮區域後仍難以打撈，最後軍方在家屬同意下，決定暫緩打撈作業。

