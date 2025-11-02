F-16V戰機０交付讓賴政府再上國際版面！ 林士峰曝求償無門

大據《軍事觀察（Military Watch）》報導，2019年台灣向美國採購的66架F-16V型戰機，總價值2472億元，原定陸續交機，至2026年第四季全部交付完畢，但目前進度嚴重落後，美方至今1架都未交。此外，美國積欠台灣的軍售裝備總額已經高達6572億元還沒交貨。「藥師林士峰」批評，「賴清德政府再度躍上國際版面」。

美國軍售我空軍F-16V戰機，目前一架都沒交付。（示意圖/國防部發言人）

對於美國軍售未依約交付F-16V戰機，行政院長卓榮泰日前在立法院院會回答立委質詢時說，政府不排除「對製造商採取法律行動」，但是據軍方表示，這項軍購是透過美國的對外軍售機制（FMS）進行，並不包含直接求償機制。

常在臉書評論時事的藥師林士峰1日透過臉書發文表示，繼大罷免觸礁之後，賴清德政府再度躍上國際版面，這次是繳了錢，美方不交飛機，還不能求償合約延誤。

林士峰進一步指出，還有我們政府很有錢，只是沒辦法讓醫事人員拿足應有的服務費而已。

行政院長卓榮泰（左）答覆立委徐巧芯（右）質詢時說，美國軍售未依約交付F-16V戰機不排除採取法律行動，但軍方表示，軍購合約延誤無求償機制。（資料照/中天新聞）

網友紛紛表示意見，有人諷刺說「給川普阿爸買下酒菜」、「根本就是狂送錢給美國」、「我們政府很有錢啊」、「隱形戰機我們一般人當然看不到啦」。

也有網友認為「到時候漲價還要補預算嗎？」、「人家就是看你沒有」、「說民進黨心繫國防真是個笑話」、「下架民進黨」、「青鳥看民進黨亂搞還不覺醒？」、「要把握這個籌碼，要美國先把戰機交了再來談關稅！反正沒稀土也交不出來，拖越久對台灣越有利喔」。

另有網友酸說「都一家人算那麼清楚幹嘛呢」。

台灣2019年向美軍購Ｆ-16V共66架，原訂陸續交機，至2026年底交付完畢，但至今仍一架都未交付。（取自藥師林士峰臉書）

