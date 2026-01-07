F-16V戰機MMC任務電腦故障 軍方人士：多種狀況恐危及飛行員安全

空軍花蓮基地F-16戰機會在夜間丶清晨進行緊急升空任務，尾部噴發的橘紅色火焰相當醒目、震撼。(資料照，記者游太郎攝)

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍機號6700的F-16V戰機，昨晚在執行任務時因戰機「模組化任務電腦」(MMC)訊號故障，飛行員辛柏毅上尉疑似空間迷向，戰機雷達光點消失位置約在花蓮靜浦東方8.5浬處，軍方及海巡丶空勤總隊持續進行搜尋中，絕不放棄任何希望。

對於傳出戰機「模組化任務電腦」(MMC)可能故障的問題，軍方人士今天指出，F-16 戰機的任務電腦是飛機的「大腦」，負責整合導航、雷達及姿態顯示等核心資訊。當任務電腦在極端環境(如夜航或雲中飛行)下故障時，極可能因此導致飛行員產生空間迷向(Spatial Disorientation)的危險。

廣告 廣告

他指出，MMC一旦故障，可能會導致關鍵姿態資訊喪失或錯誤，例如可能導致抬頭顯示器(HUD)或多功能顯示器(MFD)上的飛行姿態指標(如地平線、高度、速度)消失、凍結或顯示錯誤資訊。在缺乏外部視覺參照(如海天一線消失)的情況下，尤其是夜間飛行，飛行員若無法獲得準確的儀表數據，將難以判斷飛機的實際方位。

此外，也可能發生儀表資訊矛盾誘發感官衝突的可能。軍方人士說，若主導航系統或慣性導航系統(EGI)失效，飛行員必須切換至備用儀表。當備用儀表與飛行員殘留的生理體感(如內耳前庭感覺)發生衝突時，會產生「感官不一致」，進而引發嚴重的空間迷向。

軍方人士說，在MMC友障或是出現異常時，可能會產生任務飽和與注意力分散等問題。電腦故障通常伴隨警報與多項系統異常。飛行員在夜間或惡劣天候中，為了排除故障會導致「任務飽和(Task Saturation)」，使注意力從「維持飛機姿態」轉移到「處理故障」，進而忽略了掃視儀表，在不知不覺中陷入危險飛行姿態。

他表示，戰機若是已有裝配自動防撞系統(Auto GCAS)時，一旦MMC異常或是故障，也有可能會導致自動防撞系統的失效。新型 F-16V 將配備有自動防撞地系統(Auto GCAS)，能在飛行員昏迷或迷向時自動拉升飛機。若相關電腦系統故障，這道最後的防線將無法運作，增加墜毀風險。

【看原文連結】

更多自由時報報導

F-16夜航失事傳出傘具訊號未開啟 海空軍持續搜救絕不放棄

F-16V失事搜救中！石梯坪即時影像驚見「海面閃過火光」

空間迷向？飛官辛柏毅失聯成謎 NBA球星Kobe墜機是慘痛教訓

F-16V戰機花蓮外海失聯... 近5年空軍失事意外一次看！

