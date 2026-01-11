F-16V搜救曙光？ 民間僱船出海發現疑「浮油」座標回報軍方

海面上出現帶有七彩反光的物質，被懷疑是漂浮油汙。（圖／TAIWAN ADIZ提供）





F-16V搜救行動出現曙光。空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅，6日晚間執行夜間訓練時失聯，至今仍未尋獲。在軍方持續投入搜救的同時，有民間人士自行僱用漁船出海，在花蓮外海發現疑似浮油，相關座標已通報軍方比對查證，盼能為搜救行動帶來一線希望。

海面上出現帶有七彩反光的物質，被懷疑是漂浮油汙。F-16失事後，各界都期盼能盡快尋獲戰機與飛官辛柏毅。有軍事迷自行僱用漁船出港，在花蓮外海發現疑似浮油後，立即拍下畫面，並將關鍵座標通報相關單位。

國防院戰略資源所長蘇紫雲指出，相關單位接獲通報後，可撈取浮油進行油料比對，藉此確認是否為航空器使用的JP-5航空煤油，或是一般船舶的柴油、重油，進一步釐清來源。

該名軍事迷也表示，出海時刻意避開國軍原本的搜索範圍，希望能有更多發現，最後在石梯坪東北方海域附近，發現疑似浮油狀況。

蘇紫雲分析，該位置相當接近F-16失事地點，也就是花蓮基地以南約31海浬處，浮油位置略偏北，符合洋流流向。

專家指出，這批疑似浮油是否與失事的F-16相關，仍須由相關單位進一步確認。軍方表示，官方搜救行動持續進行，11日已規劃投入兵力，包括空中6架次、海軍2艘、海巡7艘，地面岸巡183人，各型車輛47輛次。同時也有不少民間熱心人士投入協助，期盼能盡快找到與辛柏毅相關的任何線索。

