F-16V搜救最新！顧立雄：偵獲黑盒子「斷斷續續訊號」

空軍F-16V戰機夜訓失聯，飛官辛柏毅至今下落不明。但今天傳來搜救最新！國防部長顧立雄說，已派遣專業船隻，進行黑盒子定位，而且有偵測到斷斷續續的訊號，還要等到海象轉好後，船隻才能出港，進行精確定位。

國防部長顧立雄：「現在派了專業的船隻，去做一個定位，黑盒子的定位，那現在是有一些，斷斷續續的訊號出來，（等到）海象好的時候出港，再做一個確定的，黑盒子的定位。」

空軍F16-V失事意外，搜救行動進入第7天，但目前人機尚處失聯，國防部長顧立雄透露，黑盒子有傳出間歇性訊號，但還無法精準定位。

國防部長顧立雄：「海軍的部分派出62艘次，海巡也相對的派出62艘次，無人機的部分也派出16架，那第二作戰區，沿著花蓮一直到台東，在沿岸一直不斷的做搜索。」

國防部持續擴大搜救，不放棄任何可能，而朝野立委也關心，5.56公釐的步槍子彈，為何我軍備局明明能自製，但卻要對外採購。

立委（國）馬文君vs.國防部長顧立雄：「你明明知道你要生產的是，1億發的子彈，你的底火沒有辦法生產，你當初是怎麼設計，這四條生產線，你現在如果我們，沒有特別預算，那你的底火怎麼辦。」

立委（民）王定宇vs.國防部長顧立雄：「都叫子彈不代表價格都一樣，就像都叫汽車，品牌不同、型號不同，價格也不同，所以這三個比較基礎的不同，去說我們不應該採購怎麼樣，其實我們不管是戰備需求，或者訓練需求，這些採購都可以去根據，科學問題去驗證合不合理。」

另外，針對通信部隊，從資通電軍編回陸軍，遭質疑是「蔡規賴不隨」，但顧立雄強調，重點在更專注電子、網路戰。

國防部長顧立雄：「（通信聯隊）現在回歸到作戰區，做一個實質指揮，我想一方面指揮可以扁平化，那一方面呢，當然就可以即時的迅速支援，資通電軍會成為，以後是一個專業性的（部隊）。」

國軍從上到下如何強化戰力，從彈藥軍備到部隊編制，各環節都要謹慎面對。

