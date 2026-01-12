F-16V搜救終於有突破 偵獲黑盒子訊號「斷斷續續」

政治中心／綜合報導

空軍飛官辛柏毅，上週駕駛F-16V戰機夜間演訓失聯後，已經一周，今（12號）國防部顧立雄報告最新進度，透露做黑盒子²lT"__"定位時發現有些斷斷續續的訊號出來，待海象較好，船隻會立刻出港做進一步動作；另外空軍參謀長證實，事發前2天，戰機曾發生EGI故障，未來將被列為調查重點。

花蓮空軍基地，飛官們起飛前最後一次檢查F-16V戰機，經過近一周的天安二號特檢，機隊重新復飛訓練與戰備。

在第五聯隊隊長胡中華少將帶領下，戰機一架架升空，在天際排列出隊形，另一頭搜索行動，也有新突破。

國防部長顧立雄：「現在派了專業的船隻去做定位，黑盒子的定位，現在是有一些，斷斷續續的信號出來，但是因為海象實在不好，這個船隻不好出港，所以一旦船隻出港，海象好的時候出港，再做一個確定的黑盒子定位。」

空軍F16聯隊復飛。（圖／國防部提供）國防部長顧立雄證實，已經偵測到黑盒子訊號，陸續傳出，這回搜救行動，截至目前為止，海軍共派出62艘次艦艇，海巡有62艘，出動無人機16架，第二作戰區，持續沿著花蓮到台東不斷搜索，盼能盡快迎來好消息。搜尋持續進行，先前失事原因聚焦在MMC"模組化任務電腦"故障，導致飛機發生空間迷向，不過已經被推翻，空軍參謀長李慶然證實，失事前2天，F-16V的嵌入式全球定位與慣性導航系統EGI故障。

立委（國）徐巧芯vs.空軍參謀長李慶然：「這個EGI，墜海的前兩天1月4號的時候，有派工整合式的GPS，就是這一架6700，對吧，那這方面會不會進行著手調查，會報告委員，我們調查的方向，針對它的故障情況，會影響到導航的部分，都是我們偵查的一個重點。」

空軍F16聯隊復飛。（圖／國防部提供）空軍證實EGI將會是調查重點。EGIF-16V戰機配備的嵌入式全球定位與慣性導航系統，整合GPS和INS慣性導航系統，屬於先進導航設備，可提供飛機任何時間、地點的精確位置、速度等資訊。

失事關鍵線索一一浮現，只盼早日釐清墜落原因。

