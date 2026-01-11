F-16V搜救行動民間自發前往協助 發現疑似油汙點

空軍花蓮基地F-16V戰機6日夜航訓練失聯，恆春半島軍事粉專「Taiwan ADIZ」團隊自發性租用漁船前往協助搜尋。（Taiwan ADIZ 粉專提供／羅琦文屏東傳真）

恆春半島軍事粉專「Taiwan ADIZ」協助搜尋失聯F-16V戰機，在石梯坪東北方發現疑似油汙。（Taiwan ADIZ 粉專提供／羅琦文屏東傳真）

空軍花蓮基地F-16V戰機6日夜航訓練失聯，飛官辛柏毅下落不明，海空聯合搜救。恆春半島民間軍事粉專「Taiwan ADIZ」團隊自發性租用漁船前往協助搜尋，10日上午在石梯坪東北方發現似疑似有海底竄出油汙漂浮痕跡，並即刻將座標通報軍方。「Taiwan ADIZ」 今（11）日持續前往協助搜尋，但目前為止尚無進一步發現。

「Taiwan ADIZ」團隊指出，台灣東岸有黑潮通過，而黑潮是往北流，目標在靜浦外海，但官方搜救前進指揮所開在新城，當地老船長也指出潮流往北，但官方卻往南搜尋，因此他們決定自發性前往，租漁船搜尋。

廣告 廣告

「Taiwan ADIZ」團隊表示，10日凌晨租用漁船，3點半從石梯漁港出港，冒著海象不穩定因素深入搜救海域，往東北方向避開國軍搜索範圍，上午8點半左右，在石梯漁港的東北方漂航，讓引擎怠速，結果船一直往北漂，流速約在2到3浬左右，證明潮流是往北方向。

粉專團隊準備返港時，在北緯23度36.824、東經121度35.810附近，亦即石梯坪東北方，發現海面出現疑似浮油的痕跡，第一時間將座標通報給軍方、海巡。

「Taiwan ADIZ」 今日持續前往協助搜尋，但目前為止尚無進一步發現。「Taiwan ADIZ」團隊強調，民間力量希望能作為國軍後盾，這項重要情資已第一時間轉交給國防部及海巡署，希望能在黃金救援時間內，精確鎖定搜救熱點，今早也已獲悉，有船艦前往發現疑似油汙地點搜尋，希望能有進一步的消息。

空軍上尉飛官辛柏毅是在6日晚間6時17分由花蓮基地起飛，駕駛F-16V戰機執行例行夜間訓練課目時，7時29分在花蓮基地南面36海浬光點消失，相關單位持續搜尋中。

【看原文連結】