F-16V搜救行動露曙光！軍事粉專花蓮外海發現浮油 關鍵座標曝光

日前空軍花蓮基地一架F-16V戰機夜間執行訓練時失聯，機上飛官辛柏毅至今仍下落不明。不過昨日（1/10）海空聯合搜救進入第四天，恆春半島軍事粉專「Taiwan ADIZ」傳出重要發現，該粉專成員自行雇用漁船挺進外海搜尋時，在花蓮外海驚見海面疑似有海底竄出油汙漂浮痕跡，於是即刻將座標通報軍方，期盼能為搜救行動帶來突破性進展。

根據《自由時報》報導，「Taiwan ADIZ」團隊表示，昨日在海象不穩定情況下租用漁船深入相關海域搜尋，在北緯23度36.824、東經121度35.810一帶，發現海面疑似有自海底竄出的浮油痕跡，當下立即將相關座標與影像資料轉交國防部與海巡署，期盼能協助精確鎖定搜救熱點，把握黃金救援時間。

根據國防部統計，昨日持續派出龐大搜救兵力，共計派出空軍6架次軍機、海軍艦艇2艘、海巡艦艇7艘；岸際部分則動員183名兵力，並配備47輛輕、中型戰術輪車。軍方表示，針對民間粉專提供的浮油訊息，將進行比對釐清，不會放過任何可能的蛛絲馬跡。

