F-16V搜救露曙光！顧立雄：發現黑盒子訊號

▲飛官上尉辛柏毅6日晚間駕駛一架F-16V單座戰機（機號6700）進行夜航訓練失聯。（圖／IDF經國號臉書授權使用）

[NOWnews今日新聞] 空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅6日晚間執行F-16V夜間訓練時失聯，搜救行動已進入第7天，仍未有突破性進展。國防部長顧立雄今（12）日指出，軍方已派遣專業船隻嘗試進行黑盒子定位，有接收到零星、斷斷續續的疑似訊號，但還需更進一步確認。

顧立雄上午赴立法院外交及國防委員會前受訪說明，海軍與海巡累計已出動62艘次艦艇協助搜尋，並派遣16架無人機進行空中偵查，第二作戰區也持續沿花蓮至台東海岸線展開地毯式搜索，至今已動員超過1200人次投入行動。他也特別感謝海巡署及陸、海、空三軍人員的辛苦付出。

顧立雄接著表示，目前搜救重點已轉向水下定位作業，軍方正嘗試透過專業設備鎖定黑盒子位置，但受限於近日海象惡劣，相關船隻暫時無法出港作業；待海況好轉後，將第一時間再度出海確認定位結果，並視情況展開後續行，只要有新的進展，國防部一定會向社會大眾報告。

