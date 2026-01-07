F-16V未裝防撞系統 楊瓊瓔痛批影響飛官生命安全

國民黨立委楊瓊瓔痛批，依國防部公開資料顯示，F-16V戰機至今仍未全面安裝關鍵性的自動防撞地系統，任務電腦也曾出現異常，已嚴重影響飛官安全。（楊瓊瓔提供／張睿廷台北傳真）

空軍一架F-16V戰機6日晚間於花蓮外海執行夜間訓練返航途中不幸墜海，擔任機組的辛柏毅上尉疑似彈射後至今仍失聯。國民黨立委楊瓊瓔痛批，依國防部公開資料顯示，F-16V戰機至今仍未全面安裝關鍵性的自動防撞地系統，任務電腦也曾出現異常，更令人難以接受的是，第一線飛行員竟然連最基本的防寒飛行衣都未配發，這樣的裝備落差，已嚴重威脅飛官生命安全。

楊瓊瓔表示，近年無論是國防特別預算或常規國防預算，金額持續攀升，軍購動輒數千億元，相關經費也早已編列、核定，甚至完成支付，卻在最關鍵的人命安全與基本裝備上出現荒謬缺口，令人質疑國防預算的執行與管理是否嚴重失靈。

廣告 廣告

楊瓊瓔指出，國防部對外說法僅止於「希望」明年能取得防寒飛行衣，這種模糊、消極且毫無時程保證的回應，無法讓社會與官兵安心。若相關經費已經編列，裝備為何遲遲不到位？問題究竟出在採購流程、行政怠惰，還是預算根本沒有用在該用的地方，國防部必須說清楚。

楊瓊瓔嚴正指出，防寒飛行衣不是福利，更不是奢侈品，而是飛行員在極端環境中執行任務的基本生存裝備。在自動防撞地系統尚未全面完成、關鍵任務電腦仍有疑慮、基層裝備又嚴重不足的情況下，卻要求飛官持續執行高風險訓練與任務，已違背最基本的安全原則，也暴露政府在國防裝備管理上的嚴重荒腔走板。

楊瓊瓔表示，政府在編列預算時動作迅速、說詞急切，但真正攸關官兵生命安全的裝備卻一再延宕，這樣的現實不僅人民無法接受，更讓站在第一線的國軍弟兄感到心寒與無力。她要求國防部必須就軍購預算實際流向、裝備延宕原因及責任歸屬，向國人與官兵提出清楚、具體的交代。

【看原文連結】