F-16V構改成軍第2架戰機失事 原屬嘉義基地曾被航空迷拍下

我國空軍F-16V構改戰機再度傳出失事事故。花蓮空軍基地一架編號6700的F-16V單座戰機，6日晚間在花蓮外海執行例行夜間訓練任務時不幸失事墜落，駕駛該機的上尉飛官辛柏毅於第一時間緊急彈射逃生，但截至目前仍未尋獲下落，軍方已動員海空兵力持續搜救中。

據了解，失事戰機原先隸屬嘉義空軍基地，因長期肩負戰備與訓練任務，飛行頻率相當高，過去也曾多次被航空迷於嘉義基地拍攝紀錄。未料如今卻在夜航訓練中發生意外，震撼國軍內外。這起事故也成為F-16V構改機自成軍以來的第二起重大飛安事件。

F-16V構改計畫是我國空軍近年最重要的戰力提升工程之一，旨在全面強化航電、雷達與作戰能力。2021年11月，時任總統蔡英文曾親赴嘉義空軍基地，出席「F-16V BLK20型機性能提升接裝典禮」，宣示空軍戰力邁入新階段。

不過，F-16V構改成軍後不久，隔年即發生首起失事事故。2022年1月，嘉義基地第四聯隊一名飛行員陳奕，於執行例行訓練任務時，在東石鄉水溪靶場外海失事墜海，因未能及時彈射而不幸殉職。當時空軍曾全面停飛同型機進行檢查，並強化飛安管控。

未料時隔數年，F-16V構改機再次發生失事。對於外界關切事故原因與飛安疑慮，空軍司令部表示，將於今（7日）上午10時，在花蓮空軍第五戰術混合聯隊「飛虎廳」召開「0106專案報告」臨時記者會，對外說明事故經過、搜救進度及初步調查結果。

空軍強調，相關單位已全力投入搜救行動，並將秉持「不隱匿、不護短」原則，徹底釐清事故原因，以確保飛行安全與官兵生命。

