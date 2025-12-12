F-16V構改版測試BRU-57/A智慧掛架 軍事粉專在台直擊

台灣的F-16AM(Block 20)已展開BRU-57/A智慧掛架（複式掛架，圖左，飛機右翼中段下方）。軍事粉專IDF經國號授權使用



由國軍原有F-16A/B型戰鬥機性能提升（構改版）的F-16V戰機，近日在台灣掛上美軍使用的的「BRU-57/A智慧掛架」（也稱為「複式炸彈架」），昨天測試時就被軍事粉專「IDF經國號」直擊拍攝到一架單座型F-16AM(V構型）正在測試此一新型掛架，證實這項可掛載JDAM聯合直攻彈藥、AGM-154C聯合距外精準武器的新裝備，已經在日前交運到台灣，這也為近日因為飛行員發生大G力昏迷事件與自動防撞地系統加裝進度延後的事件影響的空軍F-16機隊成員們士氣獲得提振。

廣告 廣告

社群平台Facebook「IDF經國號」粉專昨天（12/11)晚間發文與公開照片指出，中華民國空軍F-16AM開始測試BRU-57/A智慧掛架，搭配AN/ALQ-33 Sniper ATP「狙擊手莢艙」進行測試，為即將到貨的JDAM聯合直攻彈藥、AGM-154C聯合距外精準武器做準備，一個掛架可攜帶2枚上述精準彈藥。

也就是說，我國空軍對原有F-16A/B機隊提升為V構型的「鳳展專案」計畫中，被稱為「複式炸彈架 」的BRU-57/A智慧掛架，將是讓台灣的141架F-16V構改版能跟上美國空軍現役F-16的精準武器掛載投射能力。

先前旅美軍事專家梅復興也對稱為「複式炸彈架 」的BRU-57/A智慧掛架的功能說明，梅復興表示，此一複式掛架是可同時掛載2枚（每枚最重1000磅級）精準導引武器的掛架，內建有MIL-STD-1760（機載資處/匯流排）介面，可提供在飛機、掛架與彈械三者間之資料交換/設定。

梅復興進一步表示，BRU-57可掛載500磅或1000級的JDAM（衛星導引炸彈）、CBU-105/WCMD （風力修正彈械撒佈器）以及 AGM-154 JSOW （聯合遙攻武器）等精準導引武器。同時，由於我國的F-16均裝有MMC任務電腦，所以「鳳展機」(由F-16 Block 20構改提升為V構型）上的BRU-57理論上應該也可掛GBU-12（雷射導引炸彈）系列。

更多太報報導

飛官空中昏迷直墜14000呎驚魂！抗G力訓練有多嚴格？ 資深教官揭內幕

F-16V Block 20加防撞地系統、提升飛控電腦 空軍：2028年完成

空中驚魂！F-16大G動作飛官昏迷「急墜14000英呎」 及時甦醒平安降落