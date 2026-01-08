F-16V模組化電腦升級後穩定 無不堪負荷情況

記者陳彥陵／臺北報導

國防部長顧立雄昨日表示，F-16V戰機模組化任務電腦（MMC）升級後狀況穩定，無外界提及「不堪負荷」情況。其中，F-16V（Block 20）自動防撞地系統（Auto GCAS），從原本數位改成數位、類比混合使用，須耗費一定時間研改，預計年底開始擴裝；另向美籌購66架F-16V（Block 70），則已有56架進行組裝，包含46架單座機和10架雙座機。

針對日前F-16V戰機於花蓮外海失聯，顧部長表示，失聯戰機經查為妥善機，且過去3個月模組化任務電腦都沒有故障的情況，強調模組化任務電腦114年1月升級後狀況穩定，無外界提及「不堪負荷」情況。此外，他也說明「天安2號」特檢為暫時停止戰演訓任務，但警戒與待命機仍維持執行，且特檢預計本週六就會完成，不會出現戰力罅隙問題。

針對立委關切相關求生裝備是否能夠再強化，空軍參謀長李慶然中將答詢時說明，無論是失聯的F-16V（Block 20），或是新購F-16V（Block 70），均為零零彈射（零速度、零高度），皆包含救生艇、信標機及求生裝備，都是標配，且求生背心、救生艇均有啟報裝置，無論飛官彈射入海後是否清醒，只要碰觸到海水就會自動充氣，惟F-16V（Block 70）的彈射距離更遠。