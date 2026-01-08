F-16V疑電腦故障 他轟監院竟未啟動調查
[NOWnews今日新聞] F-16V戰機飛官辛柏毅上尉6日晚上7時29分後下落不明，國軍正展開海空救援。中華戰略學會資深研究員張競說，他不願隨便揣測失事原因，畢竟後續調查需要專業知識與證據，且胡亂發表評論也是在凌遲家屬，但空軍7日記者會後，外界關注模組化任務電腦、防撞系統以及飛行員裝備等爭議，過往發生類似情況時，監察院往往會迅速啟動調查程序，但此次事故卻未見相關動作。
張競指出，在現行執政體制下，三軍統帥除公開呼籲為失蹤飛行員集氣之外，為何不能妥善運用政府職能進行調查？難道整個綠營執政行政運作與監察功能都瀕臨腦死狀態，監察院難道完全尸位素餐嗎？
針對空軍後續應變作為，張競提到，空軍在事故發生後宣布實施「天安二號」特別檢查，並暫停訓練飛航課目，但同時仍維持該型戰機執行戰備任務，此一安排在邏輯上引發討論。
他指出，若飛航安全存在疑慮，如何同時要求該型戰機執行戰備任務，是否合理，以及是否對飛行人員士氣造成影響，均有進一步檢討空間。他也提到，幻象2000與經國號戰機仍可執行任務，戰備調度是否具備彈性，值得相關單位審慎評估。
此外，張競也談及事故發生當下的指揮體系問題。他指出，國防部長顧立雄於事發後前往空軍司令部坐鎮，雖具象徵意義，但搜救指揮涉及高度專業，原本即由空軍體系負責，國防部長是否有必要親赴第一線指揮，對整體搜救效率是否產生實質助益，仍有討論空間。
在戰機技術層面，張競認為，國防部此時更應聚焦於政策與系統性問題，若由F-16AM/BM MLU Block 20升級至F-16V Block 72後，模組化任務電腦出現重大疑慮，則有必要進一步確認，美國新製的F-16V Block 70是否也存在相同風險，以釐清問題究竟源自升級工程，或是整體系統架構。
張競強調，若升級改裝工程確實存在問題，全球其他使用同型戰機的空軍勢必高度關切，原始生產與性能承包廠商的態度與因應作為，也應成為調查重點，顧立雄與其介入第一線搜救指揮，不如儘速召集政策單位、原廠及使用單位，全面釐清問題根源，確保飛安。
張競最後指出，面對飛官失事，社會情感上難免哀傷，但唯有透過理性分析與制度檢討，真正降低飛航風險，才能維繫士氣，並確保未來官兵在執行任務時具備足夠安全保障。
