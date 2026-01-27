F-16V緊急起飛！ 嘉義四聯隊春節加強戰備 首度公開防寒飛行服

嘉義空軍基地第四聯隊F-16V（Block 20）執行春節加強戰備操演、6分鐘內緊急起飛。攔截敵機。郭宏章攝



春節假期即將到來，空軍嘉義基地第四聯隊的F-16戰機今天（1/27）演練春節加強戰備的緊急起飛程序，該聯隊飛行員24小時待命，一接獲命令，4架F-16V（Block 20構改）在6分鐘內啟動發動機、完成飛行前檢查，隨即衝向天際，模擬攔截侵擾領空的敵機，展現空地勤人員優良默契。今天領隊機也掛載在去年底監控共機軍演動態的「狙擊手莢艙」，能對共機精準打擊。另外，空軍也首度公布向美國採購的防寒飛行衣，強調未來全面換發後，可讓飛行員於低溫落海後降低失溫風險。

廣告 廣告

空軍嘉義基地第四聯隊F-16V(Block 20)戰鬥機春節加強戰備操演，模擬緊急起飛攔截敵機。郭宏章攝

國防部邀請媒體採訪國軍部隊今年度春節加強戰備各項操演，今天下午前往嘉義空軍基地，由空軍第四戰術戰鬥機聯隊，派出4架F-16V Block 20（構改V構型）戰鬥機，展現警戒機緊急起飛的戰備演練。

空軍四聯隊指出，警戒飛行員必須以最短時間完成登機、啟動發動機、各項雷達及導航設定，並完全升空攔截共機或不明機。由於嘉義基地為 24 小時全天候待命，分別設有日間與夜間警戒。在警戒期間，四聯隊的飛行員必須全副武裝，穿戴抗 G 衣、求生背心及軀幹吊帶，並將頭盔置於飛機上以節省每一秒鐘，確保能隨時保持高度警戒以達成任務。

空軍嘉義基地第四聯隊F-16V(Block 20)戰鬥機春節加強戰備操演，模擬緊急起飛攔截敵機，長機（領隊機）其機腹下掛有「狙擊手莢艙」，可精準打擊敵機。郭宏章攝

在嘉義空軍基地的第1 至 4 號警戒機庫可以看到構改 F-16 V （Block 20）戰機所掛載的武器包括 AIM-120 先進中程空對空飛彈、AIM-9 響尾蛇飛彈，以及內建的 M61A1 型20公厘機砲。警戒領隊機其機腹則加掛了「狙擊手莢艙」（Sniper ATP），可對共機或不明機實施遠距離辨證與聯合情監偵；除了對空任務，該機型也具備對地實施精準打擊的能力。

模擬演練展開時，警鈴聲大響，警戒室值日官已接獲空軍作戰指揮部下令，嘉義基地兩架 F-16 戰機須於 6 分鐘內緊急起飛。飛行員以最快速度到達機庫，機務及機道人員也隨即就位協助緊急開車程序。目前登機梯已移除，飛行員在開啟引擎發動機的同時執行著裝，並關閉座椅安全裝置。

空軍嘉義基地第四聯隊F-16V(Block 20)戰鬥機春節加強戰備操演，模擬緊急起飛攔截敵機。郭宏章攝

而警戒機堡內F-16戰機的發動機開啟後，機務人員正對飛機執行後續檢查，包括緊急動力單元（EPU）的電氣與液壓系統檢測。在短短 6 分鐘的緊急開車過程中，空地勤人員必須具備優良默契，才能完成各項設定與飛彈檢查。

隨後嘉義基地的第3、4號機庫落地燈開啟，表示飛行員已完成起飛前檢查。領隊與僚機模擬針對不明機或共機的位置進行最後確認，隨後準備滑出機庫。飛機滑行至等待區，隨即執行緊急起飛程序。

空軍嘉義基地第四聯隊F-16V(Block 20)戰鬥機春節加強戰備操演，模擬緊急起飛攔截敵機。郭宏章攝

空軍強調，F-16 是中華民國領空防衛的第一道防線，當面臨威脅時，正是靠著飛行員與戰機能在數分鐘內緊急起飛，確保領空不被侵犯。

空軍第四聯隊展示新採購與美軍同型的防寒飛行衣。郭宏章攝

嘉義第四聯隊今天也首度公開與美軍同款的OTS-600型防寒飛行衣，可以穿在一般飛行服內，外層可防止水滲入、防汗水蒸發，以緩和熱能壓迫與溫度蓄積的防火、防水可透氣布料製造而成。

空軍第四聯隊展示新採購與美軍同型的防寒飛行衣。郭宏章攝

四聯隊也指出，OTS-600型防寒飛行衣總共有14種尺寸，能配合各種體型的飛行員們，目前正在依序配發給飛行員，並訓練穿著方式，依照空軍司令部的期程在今年三月份完成全數配發。

空軍第四聯隊展示新採購與美軍同型的防寒飛行衣。郭宏章攝

不過，官員也補充說明，由於每位飛行員的身形都有不同，因此還需微調。並且也需訓練機務室人員協助維護防寒飛行衣的清潔與保養，才能維持防寒飛行衣持續擁有防寒的效能。

更多太報報導

海馬士首度春節戰備 攻擊直升機也出動 陸軍演練「地空整體作戰」

白版軍購條例要求1年1期編列 民進黨團批：等於把廠商趕走

七大軍事採購缺一不可 國防部：民眾黨版恐無法執行