F-16V自動防撞地系統一架未裝 顧立雄：2027年底全數完成
F-16V戰機模組化任務電腦故障，加上防寒衣與「自動防撞地系統」未到位引發議論。（圖片來源／軍聞社）
空軍上尉飛官辛柏毅所架駛的F-16V戰機失事，包括模組化任務電腦（MMC）故障，加上防寒衣與「自動防撞地系統」（Auto GCAS）未到位引發議論，國防部長顧立雄今（8）日說明，防撞系統預計今年底開始獲裝，目標是在2027年底前全數完成。
空軍指出，辛柏毅知道他空間迷向且高度下降，曾3度喊預計跳傘，隨後雷達光點消失，無法確定是否彈射成功。
軍方表示，辛柏毅當日所飛的座機MMC出現故障，他也察覺出現「空間迷向」狀況，如果MMC故障，可以再切換至「備用姿態儀」進行操作，但實際故障情形，目前還難以判斷。
顧立雄也說明，失聯的F-16V戰機經過查證，在過去3個月都沒有MMC故障的情況，也就是妥善，模組化任務電腦在114年1月開始，經過升級之後，已經是呈現穩定的狀態，沒有媒體所報導「不堪負荷」的狀況。
空間迷向天地線相反，退將：嚴格訓練加兩個相信
「飛行員最大的福利就是嚴格訓練，才能降低風險。」空軍退將強調，如何避開空間迷向，平時只有靠自律和重量訓練才有抗壓性，以及強化本質學能和相信儀表。
「如果空間迷向，會出現天地線相反，甚至是平飛時，誤以為是左右轉或上下推的情形。」退將以自身經驗表示，尤其是在夜間飛行和穿雲時會更加危險。
國民黨團馬文君、徐巧芯等立委為空間飛官辛柏毅祈福外，也質疑軍購迷航，要錢急如風，到貨慢郎中。（圖片來源／國民黨團）
退將形容稱，當時他也是在穿雲失散，不編隊飛行後，結果出現天地相反，以為是正飛卻變成倒飛，本來是平飛，卻好像加了40度，或是覺得上下左右亂飛。
被問到當時如何逃出生天，退將強調「兩點相信」，只能相信儀表、相信僚機， 就不管身體感覺，才能沈穩克服儀表與大腦訊息、視覺的誤差。
新式F-16V一出廠即具備，上半年是否可交機無具體數據
F-16V如果配備有自動防撞地系統（Auto GCAS），就能夠在飛行員昏迷，或是空間迷向時，自動拉升飛機。
針對F-16V自動防撞地系統（Auto-GCAS）的安裝進度，顧立雄在答覆國民黨籍立委徐巧芯時解釋，國軍新購的F-16V（blk70）是數位飛操系統，空軍參謀長李慶然補充說明，新式F-16V在一出廠時就會具備。
徐巧芯追問今年上半年可以拿到多少架，顧立雄則稱，第一架測試項目會比較多，生產線組裝已有56架，要看第一架測試的結果，但顧未說明上半年可交機的具體數據。
至於現有的F-16V（blk20）的飛行操控系統是類比式，洛馬改裝整合納入數位式系統，仍需時間，根據空軍所供的資訊，最快可於2027年全機隊安裝。
李慶然表示，空軍是在107年8月就跟美軍開始談，因為美軍自己都沒有這樣的裝備，所以一直在發展，到這幾年才做完，大概在2025年完成飛測，空軍在2026年4月完成所有機隊130架的「布線」，第三階段要等軟體系統更新完成後才能安裝。
國民黨團則舉行記者會為辛柏毅祈福外，也質疑民進黨有意藉由此一事件，希望施壓通過國防預算，但近年都是發生事故才想到要換裝，根本對國防戰力沒幫助，讓立委直呼國防失能，「要錢急如風，到貨慢郎中」。
前空軍前副司令張延廷在接受「千秋萬事」專訪時則指出，賴政府採購防撞系統，一直要拖到2028年才交付，如果這架飛機裝好了，其實是救得回來的，國安高層要負很大的責任。
更多信傳媒報導
近7成民眾反對立法院不審總預算 中央地方所受影響一次看
房市K型風暴！六都公寓全跌、雙北大樓逆勢漲
台積電要小心了 三星2奈米技術突破終引高通回頭下單
其他人也在看
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 6
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 44
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 8
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 12
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 30
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 272
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
蔡正元帶著勳章入獄！議員驚：國民黨變了
[NOWnews今日新聞]前立委蔡正元日前因「三中案」涉業務侵占罪，遭判處3年6月徒刑定讞，而在即將入獄服刑前夕，國民黨主席鄭麗文7日在中常會上，親自頒發黨內最高榮譽「實踐一等獎章」給他，公開表達蔡正...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 39
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 273
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」 知情人士批：難道大家都瞎了嗎？
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 19
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
獨家／穿襪睡覺＝慢性輕生？醫專業解答：好處說不完、快照做
連日低溫，天冷應否穿襪睡覺引發關注。有中醫師認為，糖尿病患者等循環差者，穿襪睡覺會惡化末梢神經或血管健康，幾乎等同「慢性輕生」。此說法引發熱議，醫師洪暐傑表示「此種說法是錯誤的！」天冷睡覺務必做好保暖，糖尿病患更應穿襪睡覺，因為糖尿病患的末梢血循差、神經容易病變，穿襪睡覺能促進血循、保護足部、減輕神經疼痛，還能增進睡眠品質。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 6
吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」
綜藝天王吳宗憲2023年砸4千萬買下台南「老唐牛肉麵」，並將店面將全權交給兒子鹿希派經營，目前有北、中、南三間店面。沒想到今（7）日卻傳出位在中西區興華街的台南創始店「暫停營業」。對此，鹿希派也發文回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 101
電子五哥和碩獨紅！緯創重挫5%一度失守150元大關 廣達跌逾3% 專家示警：不適合進場
台股今（8）日震盪走弱，在權王台積電（2330）與金融股撐盤下，指數跌幅有限，不過電子族群普遍承壓，電子五哥中僅和碩（4938）維持紅盤，其餘廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）、英業達（2356）全臉綠，以緯創盤中重挫逾5%，一度失守150元整數大關最慘。專家表示，緯創短線不宜再殺低，今日也並非適合進場的買點。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 5
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 38
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 16
18縣市低溫特報！下波強冷空氣要來了 專家：再冷3天
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，近幾日氣象署持續發布低溫特報，今（8）日上午6時28分針對「18縣市」發布低溫特報，局新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象粉專提醒，10日晚間起還有另一波強冷空氣南下影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 74