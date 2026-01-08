F-16V自動防撞地系統一架未裝 顧立雄：2027年底全數完成

F-16V戰機模組化任務電腦故障，加上防寒衣與「自動防撞地系統」未到位引發議論。（圖片來源／軍聞社）

空軍上尉飛官辛柏毅所架駛的F-16V戰機失事，包括模組化任務電腦（MMC）故障，加上防寒衣與「自動防撞地系統」（Auto GCAS）未到位引發議論，國防部長顧立雄今（8）日說明，防撞系統預計今年底開始獲裝，目標是在2027年底前全數完成。

空軍指出，辛柏毅知道他空間迷向且高度下降，曾3度喊預計跳傘，隨後雷達光點消失，無法確定是否彈射成功。

軍方表示，辛柏毅當日所飛的座機MMC出現故障，他也察覺出現「空間迷向」狀況，如果MMC故障，可以再切換至「備用姿態儀」進行操作，但實際故障情形，目前還難以判斷。

顧立雄也說明，失聯的F-16V戰機經過查證，在過去3個月都沒有MMC故障的情況，也就是妥善，模組化任務電腦在114年1月開始，經過升級之後，已經是呈現穩定的狀態，沒有媒體所報導「不堪負荷」的狀況。

空間迷向天地線相反，退將：嚴格訓練加兩個相信

「飛行員最大的福利就是嚴格訓練，才能降低風險。」空軍退將強調，如何避開空間迷向，平時只有靠自律和重量訓練才有抗壓性，以及強化本質學能和相信儀表。

「如果空間迷向，會出現天地線相反，甚至是平飛時，誤以為是左右轉或上下推的情形。」退將以自身經驗表示，尤其是在夜間飛行和穿雲時會更加危險。

國民黨團馬文君、徐巧芯等立委為空間飛官辛柏毅祈福外，也質疑軍購迷航，要錢急如風，到貨慢郎中。（圖片來源／國民黨團）

退將形容稱，當時他也是在穿雲失散，不編隊飛行後，結果出現天地相反，以為是正飛卻變成倒飛，本來是平飛，卻好像加了40度，或是覺得上下左右亂飛。

被問到當時如何逃出生天，退將強調「兩點相信」，只能相信儀表、相信僚機， 就不管身體感覺，才能沈穩克服儀表與大腦訊息、視覺的誤差。

新式F-16V一出廠即具備，上半年是否可交機無具體數據

F-16V如果配備有自動防撞地系統（Auto GCAS），就能夠在飛行員昏迷，或是空間迷向時，自動拉升飛機。

針對F-16V自動防撞地系統（Auto-GCAS）的安裝進度，顧立雄在答覆國民黨籍立委徐巧芯時解釋，國軍新購的F-16V（blk70）是數位飛操系統，空軍參謀長李慶然補充說明，新式F-16V在一出廠時就會具備。

徐巧芯追問今年上半年可以拿到多少架，顧立雄則稱，第一架測試項目會比較多，生產線組裝已有56架，要看第一架測試的結果，但顧未說明上半年可交機的具體數據。

至於現有的F-16V（blk20）的飛行操控系統是類比式，洛馬改裝整合納入數位式系統，仍需時間，根據空軍所供的資訊，最快可於2027年全機隊安裝。

李慶然表示，空軍是在107年8月就跟美軍開始談，因為美軍自己都沒有這樣的裝備，所以一直在發展，到這幾年才做完，大概在2025年完成飛測，空軍在2026年4月完成所有機隊130架的「布線」，第三階段要等軟體系統更新完成後才能安裝。

國民黨團則舉行記者會為辛柏毅祈福外，也質疑民進黨有意藉由此一事件，希望施壓通過國防預算，但近年都是發生事故才想到要換裝，根本對國防戰力沒幫助，讓立委直呼國防失能，「要錢急如風，到貨慢郎中」。

前空軍前副司令張延廷在接受「千秋萬事」專訪時則指出，賴政府採購防撞系統，一直要拖到2028年才交付，如果這架飛機裝好了，其實是救得回來的，國安高層要負很大的責任。

