F-16V自動防撞系統 遲未安裝

F-16V戰機6日晚間7時29分於花蓮縣豐濱鄉東側外海10浬處失聯、飛行員辛柏毅跳傘逃生，迄截稿前仍在搜尋。（本報資料照片）

空軍花蓮基地編號6700的F-16V單座戰機，6日晚間7時29分於花蓮縣豐濱鄉東側外海10浬處失聯、飛官辛柏毅跳傘逃生，迄截稿前仍在搜尋。失事戰機於1997年購入，近年完成鳳展專案升級，作為近地最後防線的「自動防撞系統」遲未安裝，事故原因是否與該系統有關，仍待釐清；而從飛官跳傘，顯示其並未遭遇G-Lock昏迷。

F-16V戰機再傳墜毀事故，飛官辛柏毅緊急跳傘，截至昨日深夜仍在搜救中；空軍指出，該機的機身飛行鐘點為3894小時。

廣告 廣告

失事的F-16為透過鳳展專案升級為F-16V的舊F-16A/B block20構型，是我國於1997年購入的120架之一，至今已服役近30年，單價預估約台幣40億元左右。F-16以其輕量化、高機動性聞名，也是世界第一款「靜不穩定」戰機，但現今成熟的飛控電腦已可細膩修正姿態，而這也增加對飛行員抗G力能力的要求。

目前尚不清楚詳細事故原因，但從飛行員跳傘之說，顯示飛行員並未遭遇G-Lock昏迷；至於是否為夜間空間迷向，仍待進一步說明。

此外，此次事故是否與「自動防撞系統」（Auto-GCAS）尚未安裝有關，也有待釐清，但日前諸多起F-16事故也因未裝備GCAS而無法提前告警、及時應處所致，引發外界再度關注安裝進度。空軍日前指出，因飛控電腦、軟體與美方現行不同，美方已協助整合，預計要到2028年才能完成。

而我國向美方新購的66架F-16C/D Block70至今尚未抵台，不過新機已內建有GCAS系統，因此並無追加安裝的問題。

最新消息指出，F-16新機已有一架編號6831的雙座機出廠，並於近日被目擊到首次升空試飛，該機於去年3月底正式出廠亮相並交機，但因仍須完成公定的試飛測試，因而尚未飛回台灣。原廠指出，F-16新機的產線受原廠遷移而有所延遲，目前正全力趕工。