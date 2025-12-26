F-16V至少再等三年！ 外媒曝美對台近七千億軍購未交付

總統賴清德日前喊出要加碼8年1.25兆國防特別預算，不過美國目前對台軍事裝備交付已經出現嚴重積壓，根據外媒報導，截至今年10月，累計尚未交付的軍售總額達215億美元（約新台幣6973億元），接近台灣2026年國防預算的7成。專家分析，美國國防工業產能緊繃是主要原因，多項關鍵武器系統的交貨時程恐將持續延宕。

F-16V戰機。（圖／國防部發言人）

根據《日經亞洲》報導，喬治梅森大學（George Mason University）的追蹤資料顯示，美國目前已核准但尚未交付的對台軍售金額已突破200億美元大關。曾在拜登政府擔任白宮中國與台灣事務高階官員的杜若石（Rush Doshi）透露，原本預計2026年交付的66架F-16V戰機，交付時程已延後至2027年或2028年。F-16V被視為台灣空軍現代化的核心戰力，用於對抗中國解放軍最先進的戰機。

廣告 廣告

除了F-16V戰機，其他軍售項目也面臨延遲困境。台灣在2017年決定採購的一項空對地飛彈系統，交付時間將延至2027年或更晚；2020年獲准的魚叉反艦飛彈系統（Harpoon）雖已於2025年起開始交貨，但預計要到2028年才能完成全數交付。

海馬斯多管火箭系統。（圖／美聯社）

儘管交付進度延宕，美國對台軍事支持力度並未減弱。美國國務院12月17日向國會通報新一筆高達111億美元的軍售案，包括標槍反戰車飛彈（Javelin）與海馬斯多管火箭系統（HIMARS），用以強化台灣的不對稱防衛策略。

美國聯邦眾議院中國問題特別委員會主席穆倫納爾（John Moolenaar）表示，這項軍售是川普政府強化美台夥伴關係的關鍵一步，可有效嚇阻中共可能對台動武。他強調，根據美國情報研判，中國軍隊最快2027年具備對台全面開戰的能力，呼籲美方儘速完成交付。穆倫納爾說：「我希望這些急需的裝備能夠儘快送達，加強嚇阻能力。」

華府智庫捍衛民主基金會（FDD）針對美軍25種主要武器系統進行產能評估，截至2024年9月底，僅有7種被評為「強」，可滿足未來需求；有14種則被列為「需關注」，意味著產能需在兩年內擴充；還有4種被評為「弱」，在無政府特別干預下難以在兩年內擴產。該報告指出，目前對台軍售尚未受到援烏需求嚴重影響，因為台灣採購的是透過新製合約取得的全新裝備，而非來自美軍庫存。

美國軍工產能下滑，與冷戰後軍費佔GDP比例大幅縮水有關。根據世界銀行數據，美國國防支出在1960年代曾占GDP逾9%，於1990年降至5.6%，目前2024年已縮減至3.4%。隨著市場萎縮，業者大量退出或合併，與五角大廈合作的主要承包商從1990年的約50家銳減至目前僅5家，例如洛克希德馬丁（Lockheed Martin）等。

此外，國防承包商普遍採用即時生產（Just-in-Time）模式，雖可降低成本，但也讓產線難以迅速擴張以應付突發大量需求。面對國防供應鏈瓶頸，白宮本月發布的《國家安全戰略》（National Security Strategy）中警告，美國國力高度依賴於是否擁有能應付戰時與平時需求的堅實工業基礎，並明確表示，發展本土工業能力必須成為國家經濟政策的最優先事項。

延伸閱讀

鄭麗文批賴清德毀憲亂政 直言其真正忌憚對象是蔡英文

民眾黨喊話農曆年前完成整合 鄭麗文：國民黨已進行內部協商

參考「川普帳戶」推新策 鄭麗文：美國孩子有的台灣孩子也不能少