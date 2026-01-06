F-16V花蓮墜海 飛官跳傘失聯

花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）昨日夜航訓練失聯，飛官跳傘逃生，國軍展開海空救援。（本報資料照片）

空軍F-16V戰機6日發生重大飛安事故，花蓮基地編號6700的F-16V單座戰機失事墜海。空軍司令部表示，晚間6時17分由飛行員辛柏毅上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬跳傘，空軍隨即成立應變中心展開搜尋行動，海巡也全面出動，並聯繫失事地點附近一艘貨輪投入支援，但海象差又低溫，至截稿前辛柏毅仍下落不明。這是F16-V性能提升後，第2架戰機失事。

C-130、海鷗 立刻出海馳援

廣告 廣告

據指出，辛柏毅昨晚是執行二機領隊的航路訓練科目，於返航時失事，飛行過程的前1小時一切正常，不料在晚間7時29分左右，返場過程中，戰機於花蓮縣豐濱鄉東方約10浬（約18.5公里）的太平洋上空突然失聯，且MMC（模組化任務電腦）故障，疑似是進入雲層後，發生空間迷向。據了解，戰機失聯後，辛柏毅已即時跳傘。

空軍戰情指管系統發現該機雷達光點異常消失，隨即通報，並成立應變中心啟動搜救機制，國防部及空勤總隊派出C-130運輸機及海鷗直升機出海救援。另外，海巡署也派出蘇澳海巡隊、花蓮海巡隊及台東海巡隊均增派100噸艇，共3艦6艇前往救援。由於夜間海上能見度低，且昨晚花蓮外海最大陣風8級，海浪達中浪程度，搜救任務極為艱鉅，時間分秒必爭。

辛柏毅才結婚 妻也是空軍

失聯的辛柏毅上尉是空軍官校108年班的優秀飛行員，飛行總時數611小時，飛行F-16總時數為371小時；他近日剛完成人生大事，與同為軍職的妻子遠赴北歐芬蘭度完蜜月，返台歸建僅兩天，昨晚執行訓練任務升空，不料竟發生意外。他的妻子同樣服役於軍中，為空軍士官。

國防部長顧立雄獲報後，馬上趕往空軍司令部掌握全盤狀況，除了要求海、陸、空軍機艦、兵力，也協請國搜中心、空勤總隊、海巡署等單位全力投入搜救行動。

賴清德總統在臉書發文表示，已指示國防部及相關單位務必以確保「人員平安」為最高目標，全力搜救，爭取每一分每一秒，將飛官平安帶回來。他強調，每一位國軍袍澤都是國家重要支柱，請全體國人同胞一起為辛上尉集氣、為搜救人員加油。

行政院發言人李慧芝則表示，閣揆卓榮泰第一時間即與顧立雄通話了解情形，同時請農業部漁業署協助呼叫周邊漁船前往查看；由於受到大陸冷氣團影響，入夜後氣溫驟降，卓揆請搜救人員注意自身安全，也期盼能夠儘速救援起落海的辛上尉。

此外，國民黨官方臉書立刻發文，呼籲國人一起為飛官集氣祈福，祈願人員平安，請相關單位務必全力搜救、注意自身安全；前民眾黨黨主席柯文哲表示，年輕飛官扛起國防重擔很辛苦，盼搜救過程一切順利，盡快把飛官平安帶回來；民眾黨主席黃國昌也呼籲大家一起為辛上尉集氣，搜尋行動一切平安。

F-16性能提升後 第2架失事

海委會主委管碧玲昨晚亦於社群平台發文，指海巡署船隻與軍方一起聯合搜救，海空救援行動已全面啟動，並成功聯繫上距離失事地點最近、約6.3浬處的1艘貨輪投入支援。

我向美採購的F-16A/B戰機透過「鳳展專案」全面性能提升為F-16V，在2021年底開始陸續成軍，1架嘉義基地編號6650的F-16V戰機於2022年1月11日下午，在嘉義外海執行訓練任務時墜海，是F-16V首起失事事件，昨天失事的編號6700單座戰機則是第2架。