F-16V花蓮外海失事不宜造勢...民進黨中央指南投縣長提名記者會延期

民進黨備戰2026選戰，原定今（7）日下午召開提名記者會，宣布由在地牙醫、新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長。不過據了解，由於考量F-16V在花蓮外海失事，黨中央將上午的選對會、下午的提名記者會延期辦理。

空軍花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6700）昨日在夜航訓練發生跳傘意外，總統府表示，總統賴清德第一時間已指示國防部及相關單位全力搜救，務必以確保人員平安為最高目標，也請國人一起集氣，企盼辛柏毅上尉平安歸來。

而民進黨原定今日上午召開選對會，建議南投縣長提名在地牙醫温世政出戰，並交由下午的中執會通過，隨後召開提名記者會，由黨主席賴清德親自為温世政繫上競選背帶；不過，考量F-16V失事事件發生、不宜造勢，選對會和提名記者會雙雙延期舉行。

52歲的温世政出身於南投草屯，為台北醫學大學牙醫系、台大臨床牙科研究所碩士畢業，參加全國牙醫師國考榜首。黨內人士指出，温世政長期投入地方公共事務，有一定知名度，面對南投縣長許淑華這樣難打的對手，期盼藉由溫的專業形象、在地人和，為選情注入新動能。

（圖片來源：三立新聞、放言記者拍攝）

